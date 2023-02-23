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女孩為「月薪10萬」想拍AV…前導演苦勸別入坑　親揭悲慘真相

▲▼AV女優。（示意圖／翻攝）

▲很多人對AV感到好奇，甚至想加入當女優，但一切其實都沒那麼美好。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

有AV傳媒透過新聞報導稱「女優是夢幻職業」並提到「女優一個月工作3天，每天8小時，薪資絕對超過10萬」、「成人產業有的是鈔票，就缺辣妹的加入」等語，乍看之下相當誘人，但前AV導演跳出來發文澄清，「事情沒有這麼單純又美好」並揭開女優的真實慘況。

▲▼前導演圤智雨奉勸年輕人別加入AV圈。（圖／翻攝自圤智雨IG）

▲前導演圤智雨奉勸年輕人別加入AV圈。（圖／翻攝自圤智雨IG）

前AV導演、網紅推手圤智雨說，「昨天我看到一篇報導，指台灣的AV女優是夢幻職業，很抱歉我不認同…我知道社會風氣在快速轉變，但這跟社會大眾都能接受還有很大的距離，從很多新聞的留言就看得出來了，女優還是一個讓人看不起的工作。」

圤智雨說，「沒錯！女優的確是不偷不搶，但是要社會觀感能接受還早咧，很多的台灣AV女優都是單親媽媽，但是你看他們敢跟自己的小孩說自己在做什麼嗎？X娜娜在上週才跟我聊過自己害怕家人知道！AV女優絕對不是正常工作，有頭髮誰想要當禿驢？如果不是疫情我也不會想要拍AV。」

▲鄧佳華化身見習男優記者會，女優孟若羽單拍。（圖／記者林敬旻攝）

▲女優孟若羽因財務問題進入AV圈，前經紀人唐子元曾說，「所以我一直盡力捧，幫助她不再負債。」（上圖／記者林敬旻攝、下圖／記者陳雕文攝）

▲▼孟若羽。（圖／記者陳雕文攝）

至於女優薪資絕對超過10萬，圤智雨說，「但不是每一個人都這樣，大家可能不知道，現在雖然片商一堆，但很多保障女優一個月可以拍一部AV的片商卻少的可憐，你打開A網，熟悉的、片量多的女優還是那幾個！我還是要強調，女優不偷不搶，但是絕對不是夢幻職業。」

圤智雨說，「最後那篇新聞提到『女優都過得很好』，我也不認同，很多都是逼不得已才來拍的，像是欠債…也奉勸，除非是有財務困難的人，不然這輩子想都不要想當女優，因為賺到的錢遠不及未來的傷害！就像前面所說，女優是被看不起的職業，拿娃娃來講，她算是台灣片酬最高的前幾名女優吧！之前被男友家暴打得跟豬頭一樣，她的手臂仔細去看就知道有什麼痕跡了，娃娃自己也宣稱過自己每天吃十幾顆藥。」

▲▼女優娃娃。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼女優娃娃身材火辣又高挑，但身世坎坷，過去曾遭男友暴力相向。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼女優娃娃。（圖／記者陳雕文攝）

圤智雨補充說，還有賺了很多錢又迷失自己亂花、甚至被騙光，好比林思妤，她過得好嗎？錢賺很多都被男友騙光光；再來講一個苡若，過得好嗎？被AV男優借錢不還…所以，台灣頂級的女優都這樣了…要再強調，除非是欠錢，不然年輕人千萬不要加入AV界。我會這樣寫不是我自己有多清高，我也不是個好人，但就是知道這個圈子根本複雜，所以身為公眾人物我必須說這不是夢幻職業。」

圤智雨最後提到，「我在去年公視的青春發言人節目就有講過，並且跟年輕人宣導了，而現在再講一次，不是因為我要當好人，而是，這不是一個可以光明正大的職業，而且不管市場多大，肥的都不是第一線的男優女優，加上台灣人根本就沒有使用者付費的習慣，都看盜版，如果AV產業真的那麼賺，那為什麼現在幾乎每部片都有紋身貼紙置入？」

▲▼苡若。（圖／苡若授權提供）

▲女優苡若因跟鄧佳華拍片，聲名大噪，但後來其家人無法諒解，且被男優借錢不還。（上圖／苡若授權提供、下圖／記者陳雕文攝）

▲▼苡若。（圖／記者陳雕文攝）

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