5年拍200片！台AV男優吐心酸　曝男女粉絲私訊「邀戰」

記者邱中岳／台北報導

36歲的Jacky在網路上看到徵AV男優，經過經紀公司面試後正式錄取，Jacky錄取面對首度拍片的處女秀，對戰的竟是超正的AV女優「小夜夜」，讓他心中滿懷期待完成影片，5年來，也拍下了超過2百部的成人影片，坦言「男優真的很累」，除了吃保養品之外，還要每天「自主訓練」，完成導演的要求。

Jacky，AV男優經歷5年，曾經拍攝2百多部成人影片，目前逐漸轉型經紀人、製片，退於幕後繼續在AV圈工作。Jacky強調，當初看到網路應徵，抱著嘗試的心態才會來應徵當男優，依照身材、顏值以及能力，開出每部片5千元至9千元的價碼，相較於動輒數萬元的女優來說，Jacky坦言，男優不好賺。

▲AV男優Jacky拍成人片5年，作品超過2百部。（圖／Jacky提供）

每天訓練自己「堅忍」，Jacky表示，成為一個AV男優一定要維持好的狀態，在拍片現場隨時都有7、8個工作人員在「圍觀」，所以要具備不被干擾的模式，訓練的方式，就是邊看新聞、綜藝節目自慰，練習降低因視覺干擾影響狀態。

回想第一次拍成人片，Jacky指出，處女作對手就是超正AV女優《小夜夜》，當時心中只有一個想法，怎麼可以跟這麼正的女生一起拍成人影片，事後逐漸踏上拍片之路，5年來共計拍下2百多部成人影片作品。

▲Jacky拍成人片齡超過5年，目前轉往幕後發展成經紀、製片。（圖／Jacky提供）

男優沒有選擇女優的權利，Jacky回想，這是工作，雖然很多人會羨慕這份工作，卻不知其實拍成人片很累，需要長時間的進行活塞運動，最長連拍7天，每天最多2部片，早期還需要靠藥物幫助，但後期調適心態，不需要吃藥就可以維持狀態。

平常都靠著運動、吃生蠔、蠔精以及鋅等保養品，還要控制飲食儘量少碰油炸、辛辣的東西，甚至連澱粉都不能吃，儘管家人大概知道Jacky在當成人片男優，但也沒有明講，Jacky直言，自己照顧好自己比較重要。

目前逐漸轉型的Jacky，也從幕前的AV男優轉戰幕後經紀人、製片，但仍有不少男、女粉絲會私訊「邀戰」，甚至還有男粉絲會「開出價碼」要求發生性行為，但Jacky全部一概回絕，因為他認為「拍成人片是工作」。

轉戰幕後，Jacky也開始在片場以過來人的經驗輔導新進男優，有些男優會脫序演出，有些男優會提早繳械，就只能另外補充畫面，面對男優缺乏，Jacky強調，還是要自我調適，克服在「戰場」上的狀態，所以面試的男生很多，但錄取者卻很少。

姓名：Jacky

身高：172公分

體重：60公斤

星座：雙子座

尺寸：17公分／直徑：5公分

持久度：隨心所欲

IG：Jacky.613