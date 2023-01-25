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社會 社會焦點 保障人權

「愛愛有錢賺」和前夫一起下海　AV女優壞壞：爸爸弟弟都看過

記者邱中岳／台北報導

台灣近期掀起AV炫風！她曾經下海陪酒，2022年開始接拍成人影片，不諱言從小家境不好，15歲就出社會做酒店，但因酒店世界紙醉金迷，都把「千元當百鈔」，與丈夫結婚後因為都喜歡性行為，所以一起加入拍攝成人片行列，心想反正「愛愛有錢賺，不如試試」，2022年就拍了超過30部影集，且不避諱告知家人，甚至與父親分享成人影片。

「壞壞」30歲，從事成人影片約1年時間，拍攝超過30部成人影片，坦言因為與前夫都喜歡性行為，所以一起加入拍攝成人片，成為固定搭檔，每部片酬約7至9萬元，最喜歡拍攝劇情豐富的演片，「這才有真的像在演戲。」

▲▼AV女優壞壞拍了超過30部的成人影片，最喜歡就是拍攝劇情片。（圖／當事人提供）

▲AV女優壞壞拍了超過30部的成人影片，最喜歡就是拍攝劇情片。（圖／當事人提供）

▲▼AV女優壞壞拍了超過30部的成人影片，最喜歡就是拍攝劇情片。（圖／當事人提供）

「因為身上都是刺青」從以前做「裸播」要取名字，為了加深印象，所以取名叫做壞壞。因家境貧寒，她從15歲就出社會打工，一開始在南部下海陪酒，成年後為了增加收入，白天在專櫃賣化妝品，晚上則繼續在酒店的花花世界打滾。

做酒店賺錢真的很快，壞壞坦言，雖然每個禮拜都有豐厚的收入，但因為紙醉金迷的世界，花費也相當奢侈，有時後都將千元當成百鈔在使用，後來與前夫相識，2人陷入熱戀後交往進而結婚。

▲▼AV女優壞壞拍了超過30部的成人影片，最喜歡就是拍攝劇情片。（圖／當事人提供）

▲壞壞最多一個月拍22部成人影片，3個月就攢下百萬積蓄。（圖／當事人提供）

因前夫也喜歡性行為，所以2人看上AV成人片在台灣興起，於是決定攜手當螢幕情侶，在成人片中成為固定「性伴侶」，但因丈夫愛上另名AV女優，所以2人最終以離婚收場。

挑選AV男優，壞壞表示，男優取決於拍片的時間，有些男優暖機2小時就是沒辦法上陣，甚至有些還說「我可以」，但是一到重頭戲時就軟弱無力，就算吃藥也沒辦法。

壞壞當了AV女優1年時間，最多一個月接22部影片，3個月就攢下百萬積蓄，面對家人，壞壞直言，父親知道她在做什麼，所以不會多管，不管做酒店、拍成人影片，她都會告知家人。

▲▼AV女優壞壞拍了超過30部的成人影片，最喜歡就是拍攝劇情片。（圖／當事人提供）

▲壞壞不怕家人知道自己拍成人片，還會把影片拿給爸爸、弟弟分享。（圖／當事人提供）

壞壞與父親、弟弟一起生活，2人都看過自己拍攝的AV成人影片，父親也會「批評指教」，所以並不擔心家人會有所反對，反正只要知道自己在做什麼就好，目前還拍攝微電影，另外也正在練習跳舞，希望充實能幫助未來發展的技能。

姓名：壞壞
年紀：30歲
星座：水瓶座
身高：167公分
體重：53公斤
三圍：34B／25／38
IG：ice_bom_080327

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