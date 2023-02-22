鄧佳華拍謎片《猛假》流傳網路　挨告妨害風化結果出爐

▲鄧佳華拍的AV在網路流傳，挨告妨害風化散布猥褻物品罪。（圖／記者陳雕文攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅網紅鄧佳華2022年去年擔任AV男優拍攝多部情色片，其中《猛假》被從付費平台轉載到論壇，引起民眾不悅，律師蘇奕全告發鄧佳華涉嫌妨害風化，但台北地檢署根據大法官解釋意旨，認為影片內容並非性虐待或人獸交的「硬蕊」猥褻物品，且影片有18禁警語，已有「安全隔絕措施」，22日以罪嫌不足等理由，處分不起訴鄧佳華。

鄧佳華2012年以「FBI帥哥」帳號，在Youtube發表許多無厘頭影片，由於他一見難忘的外貌，以及爭議內容，很快在網路引起議論，爆紅後的鄧佳華也陸續做出許多爭議事件，包括揚言炸掉總統府，還向多名女網紅、藝人公開示愛，與未成年女學生舌吻等。

2021年，鄧佳華加入AV片商TWAN，接拍情色影片，首部作品《華燈初上》與女優苡若合作，再次炒熱話題，之後又拍了多部情色片，並在特定平台供付費觀賞，但其中《猛假》1片被人轉載到論壇、LINE群，任何人都可觀看，律師蘇奕全告發鄧佳華涉嫌散布猥褻物品。

檢察官調查後，認為依據2006年司法官大法官釋字617號解釋，對猥褻物品的定義「暴力、性虐待或人獸交等而無藝術性、醫學性或教育性的資訊及內容」且「未作好安全隔絕措施」，而鄧的影片原本是在成人影音平台上播放，遭人轉載才普遍流通，沒有散布猥褻物犯意，加上影片有加註警語，已作好安全隔絕措施，因此認為鄧佳華罪嫌不足。