立院明選召委！藍綠推舉名單出爐　票數盤點一次看

▲立法院明天將選舉召委，圖為民進黨立委陳瑩投票。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、蘇晏男／台北報導

立法院將於23日進行召委選舉，由於事涉本會期排案順序，朝野不敢大意，由於本會期國民黨團少兩席次，必須在教育及文化、交通、社福及衛環委員尋求與小黨策略性合作，才有機會與綠一搏。根據規劃，國民黨團擬推舉萬美玲、陳雪生、林為洲爭取3個關鍵委員會的召委，民進黨團則將推舉范雲、許智傑及何欣純、吳玉琴。

回顧上會期召委選舉，藍綠分別獲得8席召委，但本會期國民黨團少了前立委林奕華、許淑華兩席次，除了在內政、外交及國防、經濟、財政、司法及法制5個委員會篤定拿下5席召委，其他3個委員會都需尋求民眾黨、時代力量立委支持，才有機會爭取與民進黨「平分」或抽籤的機會。

國民黨團將推舉陳玉珍擔任內政委員會召委，外交及國防推舉江啟臣，經濟推舉呂玉玲，財政由羅明才擔任，司法及法制由謝衣鳳擔任，至於另外3個委員會，教育及文化推舉萬美玲、交通推舉陳雪生、社福及衛環推舉林為洲。

民進黨團方面，內政委員會推舉莊瑞雄，外交及國防推舉蔡適應，經濟推舉邱議瑩，財政由林楚茵擔任，司法及法制由劉建國擔任，教育及文化委員會推舉范雲，交通推舉許智傑（第一順位）、何欣純（第二順位），社福及衛環推舉吳玉琴。

民進黨團總召柯建銘補充說明，民進黨團在各委員會至少基本都有1席，明天看看如果交通委員會有抽籤機會，看手氣會不會好一點。

此外，進一步分析3個關鍵委員會中，小黨如何扮演關鍵角色：教育文化委員會方面，目前除了民眾黨立委張其祿之外，民進黨團掌握8席、國民黨團4席，倘若張其祿選擇投給自己，民進黨團將有「3搶2」抽籤機會，而若陳投給國民黨人選，藍綠分別獲1席；交通委員會方面，時力立委陳椒華、邱顯智成為關鍵少數，另還有民進黨團8席、國民黨團4席，若時力立委投給自己，國民黨團須透過抽籤突圍，而若時力立委投給國民黨人選，藍綠將分別獲1席，但如果時力支持民進黨人選，國民黨團將篤定「掛蛋」。

至於最複雜的社福及衛環委員會方面，民眾黨立委吳欣盈、時力立委王婉諭都進入該委員會，目前民進黨有9席，國民黨4席，若小黨立委都保持中立投給自己，或者一人支持國民黨人選，另一人投給民進黨人選，民進黨團將獲得「3搶2」抽籤機會；而若小黨一人支持國民黨人選，一人投給自己，藍綠將分別獲得1席。