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主管是小姑男友！人妻跟婆家鬧翻「在公司被針對」　1原因反被罵翻

▲▼ 上班,摸魚,腰酸背痛,腰痛,上班族,久坐。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO在公司被針對。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「這不會太好笑嗎？」一名女網友發文表示，小姑的男友是她主管，自從過年期間和婆家鬧彆扭，她在公司就被針對，還被迫做雜事。貼文曝光後，隨即引發熱議，還有疑似是小姑的網友回應，「後面我會加大力道的，謝謝大嫂指教」。

女網友在「匿名公社」上，以「男友是主管了不起」為題發文，提到小姑的男友是她主管，自從過年與婆家鬧彆扭後，小姑便不斷說她的壞話，導致她在公司被針對，除了原本負責的項目換人做，她還要做一堆雜事。

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▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲原PO直呼，「男友是主管了不起？」（圖／翻攝自匿名公社）

原PO透露，她本來請老公幫忙和小姑說說，但對方不肯，還覺得她過年時太過分，「但拜拜跟年夜飯本來就是婆家人的責任」，跟她有什麼關係？小姑不幫忙還說她不孝，「這不會太好笑嗎？」

貼文曝光後，底下網友幾乎一面倒認為，「你嫁到別人家，還覺得那些事與你無關」、「年夜飯你有沒有吃？有吃就該付出，就算不會煮，菜錢總要出吧」、「婆家人的責任？你真的確定你有結婚嗎」、「雖然說婆婆跟小姑可能都讓你覺得討厭，但是如果你愛你的老公，你過年回去幫忙做一點事情也沒什麼，至少不要讓人家覺得你沒家教，養尊處優」。

▲▼ 。（圖／翻攝自匿名公社）

▲疑似是小姑的網友回應。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文更釣出疑似是小姑的網友回應，「啊你就真的很不孝啊，嫁過來了本該拜我們的祖先，這只是開始而已，後面我會加大力道的，謝謝大嫂指教」。

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