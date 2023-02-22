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幫女友換新機！他偷開LINE「見1句話」驚不對勁：我該注意什麼

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO偷看女友的LINE。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「女友為何不表明已有交往對象？」一名男網友發文表示，日前女友買新手機，請他幫忙轉資料，後來測時功能時，他趁機看了LINE，結果意外發現對方被問有無男友時，並沒有正面回應，「我該注意什麼？」貼文曝光後，引發網友熱議。

這名網友在「匿名公社」上，以「我該注意什麼」為題發文，提到他和女友交往一年多，日前對方換新手機，便請他幫忙轉資料。由於女友跑去做飯，所以他便趁著測試功能時，偷偷點開LINE的聊天室查看，並發現了一段對話。

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男方詢問，「嗨，有男友嗎？看頭像照你是位美人，能認識一下嗎？」結果女友未正面回應，「怎麼了？那跟有沒有男友有何關係？」男方自討沒趣，便回「漂亮，夠直接」。

原PO看完這段對話後，相當在意「那跟有沒有男友有何關係」這句話，不解女友為何不直說已有交往對象。由於他不知道該如何開口詢問，於是發文詢問大家看法。

▲▼滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲底下網友看法不一。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友看法不一，「會回就表示想聊，會選感覺不錯的聊天認識」、「問了就會說，難道我有男朋友就不能認識新朋友嗎，然後就開始吵」、「新購的手機一定是綠色的」、「有更好的當然換」。

另一派網友則認為，「會不會女友覺得那是詐騙，所以想玩一下，浪費對方時間」、「她哪裡錯了？幹嘛要跟別人報告她的私事」、「我覺得她應該是想講有沒有男友關你屁事吧」、「我覺得女友回那句話的意思是，漂亮跟有沒有男友有什麼關聯」、「她沒必要跟對方講有沒有男友，本來就關他屁事，講了有男友也不能保證對方就不會繼續糾纏」。

此外，也有網友直呼，「功能測試要開LINE？講難聽點就是偷看人家隱私」、「無法接受隨意看隱私，分手吧」。

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