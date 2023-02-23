婦倒垃圾遭撞死「留2身障女兒」　暖警轉介慈善單位緊急救助

▲埔里鎮一對弱勢母女日前過馬路時慘遭重機撞擊，釀母死女傷天人永隔的慘劇。（圖／資料照片，民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮江姓婦人日前帶著長女出門倒垃圾，不幸遭大型重機撞擊，造成母死女重傷的慘劇；埔里分局女警卓淨如於勤餘時知悉轄內發生這起死亡交通事故，而江婦身故後留下2名無法自理生活的身心障女兒，致家庭陷入困境，遂協助申請張榮發慈善基金會社會救助金1萬5000元，並通報縣府社會及勞動處安排後續家屬安置事宜。



埔里警分局指出，69歲江姓婦人當時於夜間帶45歲女兒出門倒完垃圾，回程在埔里鎮中山路四段過馬路時，不幸遭1部大型重機車碰撞，致2人送醫急救後，江婦傷重不治，其女兒因內臟破裂及嚴重骨折就醫治療。

▲埔里婦人與長女發生車禍一死一重傷、身後留下2名身心障女兒，暖警協助申領急難補助金。（圖／記者高堂堯翻攝）

經警方了解，江婦喪偶多年，由其獨自照顧2名女兒，且2名女兒都領有中度身心障礙者手冊，次女更是眼睛失明，原本經濟就需要親友幫忙接濟，如今因江婦突然身故、長女重傷，原本拮据的生活顯得更加艱辛。

分局表示，埔里派出所女警卓淨如獲知上情後，除通報縣府社勞處安排江婦女兒安置事宜，並協助申請張榮發慈善基金會社會救助金，該機構專員夏塘昱也於本月8日至派出所致贈1萬5千元急難補助金，由江婦胞弟代為領取；分局提醒民眾，若身邊有發現類似個案需協助轉介或幫助者，可致電當地派出所，警方將會立即派員前往處理或轉介相關單位。