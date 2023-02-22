哭了！200萬夢幻皮卡違規左轉　機車撞上「無縫嵌入」前輪

▲台中南屯18日發生一起車禍，一台皮卡貨車違規左轉，直行機車撞上，車頭直插前輪。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市南屯區18日發生一起車禍，52歲徐男駕駛約200萬的福特「F150猛禽」美式皮卡小貨車，行經永春路時跨越雙黃線左轉，對向另名19歲陳男騎乘機車直行，煞車不及直接撞上皮卡貨車，不過機車並無倒地，反而是直直插進皮卡的右前輪。警方表示，初步研判肇因為徐男違反標線行駛，陳男未注意車前狀況。

第四分局警方初步調查，18日16時58分，徐男沿永春路往忠勇路方向前進，欲在一處工廠附近轉進小巷弄，不過該路口設有雙黃線，徐男違規跨越左轉，對向陳男騎乘機車往環中路方向直行，2車在路中發生碰撞，劇烈聲響讓附近民眾都出來關心。徐男並無受傷，陳男手腳擦挫傷，無大礙。

現場照片顯示，陳男的機車前輪、車頭直直撞進皮卡右前輪，車殼噴起，整輛車並無倒地，十分罕見。警方初步研判，徐男未依照標線行駛，違反《道路交通管理處罰條例》第60條，陳男則是未注意車前狀況，雙方均無酒駕，詳細肇事責任待調查釐清。

據悉，徐男所駕駛的應為福特「F150猛禽」美式皮卡小貨車，是許多男人心中的夢幻越野車，售價約200萬左右。