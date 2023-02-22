驚悚畫面曝！轎車出校門擊落檔車男　油罐車險輾過斷腿逃死劫

記者許權毅／台中報導

太驚悚！台中沙鹿區一名林男20日17時許騎乘檔車沿光華路直行，與一輛從沙鹿高工駛出的紅色轎車發生碰撞，只見駕駛紅車的周男才剛起步就與機車撞上，林男連人帶車噴飛，差點就跟對向的油罐車二次碰撞。警方表示，周男為沙鹿高工教職員，事發當時正準備下班，林男右腳骨折送醫，詳細肇責仍待調查釐清。

▲台中沙鹿高工一名周姓教職員20日下班時駛出校園，不慎與一名林男發生碰撞。（圖／翻攝自Facebook／沙鹿之美）

目擊民眾將事發過程PO上臉書社團《沙鹿之美》，只見周男與林男發生碰撞後，對向油罐車趕緊減速慢行，一旁路人趕緊上前關心林男，周男也下車查看傷勢。林男的機車就躺在雙黃線旁，周男的轎車前保險桿受到撞擊掉落，地面上留下大量車殼碎片，可見撞擊力道相當大。

▲▼周男的轎車前保險桿掉落，路面上留下許多車殼殘骸。（圖／記者許權毅翻攝）



清水分局警方表示，周男是沙鹿高工教職員，當時才剛下班，駛出後欲右轉，林男則是沿光華路直行要往台灣大道方向前進，雙方均無酒駕，林男右腳骨折被送往光田醫院治療，詳細肇事責任轉由交通警察大隊調查釐清。

影片曝光後，不少網友在底下留言討論表示，「開車的沒有轉頭看」、「還好機車騎士沒有滑到對面油罐車底下」、「騎車也要慢點！開車的眼睛放亮點」。