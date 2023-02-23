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台東縣政府補助北榮台東醫院聘任小兒身心科醫師　2月開始看診

▲北榮台東醫院聘任小兒身心科醫師洪于詠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲北榮台東醫院聘任小兒身心科醫師洪于詠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府針對縣內缺乏專科醫師，112年度以自籌財源補助台北榮民總醫院台東分院(簡稱台東榮民醫院)聘請小兒身心科醫師洪于詠，為縣民及兒童青少年提供醫療照護需求，並已自2月份開始看診！門診時間為每星期一(不限年齡)、每星期二、三、四 (限18歲以下) 皆下午2點。

台東縣衛生局長孫國平指出，由於身心科不同於一般科別有檢驗儀器提供數據作為病況參考，診療需仰賴多次會談及諮商，尤其兒童及青少年其看診複雜性、及看診時間更高於一般成年人，因此小兒身心科專科醫師更需要提供未成年人身心靈全面的評估及照護，很榮幸今年聘請到小兒身心科洪于詠醫師加入，共同提升台東縣醫療量能及品質。

台東榮民醫院說明，這2年發現未成年人就診身心科有增加趨勢，為提高醫療服務品質，過去都商請外縣市醫院支援小兒身心科醫師，此次經過不斷尋覓徵聘，終在今年2月順利聘請小兒身心專科洪于詠醫師，且洪于詠醫師積極展現醫療服務的熱忱。

洪于詠醫師提到，近期看診發現台東縣孩子多數是由社工或老師帶來，相較於高雄幾乎是家長親自帶孩子來看診，這現象是她到任看診以來發現台東縣與外縣市最大的不同點，也推測應是台東縣隔代教養偏多，而家長對於小兒身心問題之逃避、不重視或是認知不足等因素所造成，相形之下偏鄉地區社工及老師必須付出更大心力。目前洪醫師除提供門診住院醫療服務之外，也積極配合學校或社區宣導，希望能提高民眾對小兒身心症之認知。

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