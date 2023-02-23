自己開老爺車　台東農民李清亮再捐救災四輪驅動車

▲李清亮今再捐消防局救災四輪驅動車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

平日在台東縣東河和延平山區從事農作的李清亮繼前年底捐贈台東縣消防局一輛高頂救護車後，23日再捐贈一輛四輪驅動車作為高山救援裝備運輸使用。李清亮指出，「施比受更有福」讓他很有感，雖然自己仍開著逾34年車齡的老爺車每天出門工作，但捐車卻可以提供消防人員出勤救援幫助更多人覺得非常值得。



在32年前因為身體突然不適經救護車上山緊急送醫撿回一命的李清亮，從此和消防結下不解之緣，前年底終於如願完成長年想要捐贈救護車的心願。關山義消分隊長周福安表示，消防勤務除了打火、救護外，南橫山區由於有嘉明湖和轆轆溫泉等知名景點在近年來山域救援的事件頻傳，消防人員在出勤救災上有四輪驅動車輛相關的需求。



李清亮自己每天開的廂型車不只車齡老舊，後車門還因欠缺零件更換得用彈力繩來固定。日前與關山義消分隊長周福安聊天得知四輪驅動車在支援高山救援勤務非常實用，李清亮立即表達有意願購買捐助給消防人員。今天捐贈的四輪驅動車將配撥在縱谷線，和前年所捐贈的救護車「團聚」在關山消防分隊服勤。



23日在台東縣消防局的大門口舉行捐車儀式，紅色的車身貼有「清亮2號」的字樣；李清亮在老婆、子女和周福安的陪伴下親自出席，消防局長管建興向李清亮感謝並說明車子的加入定能成為救援的「利器」，接受縣長饒慶鈴的感謝狀後李清亮也向管建興及消防人員表達救災工作的辛勤付出給予肯定。