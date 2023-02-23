「慢食光」為主題　饒慶鈴3月率團前進東京國際食品展

▲台東縣政府3月率團前進東京國際食品展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府結合業界將參加亞洲最大的2023東京國際食品展，並於23日在台東北町日式建築群舉行展前記者會，縣長饒慶鈴宣布將以「慢食光」為主題，攜手8家台東在地特色商家，前往日本東京國際展示場，以急冷技術配送的鳳梨釋迦領軍，將台東獨有的天然優質物產行銷海外。

饒慶鈴表示，縣府將於3月7日至10日攜手8家在地特色商家，以「台灣台東館」參展2023年東京國際食品展(2023 FOODEX JAPAN)，同心打造「慢食光」風格台東主題館，聯合慢食品茗一系列活動，並積極媒合通路商、代理商，讓台東慢食精神延伸傳遞至日本，將台東天然特色物產推向國際。

此次日本東京國際食品展，縣府將台東獨有風味的紅烏龍茶、純淨自然釀造醋、風土特色地酒、台東紅藜系列食品、台東瑰寶洛神花研發製作健康養生食品，以及-18度C急冷技術配送的鳳梨釋迦新鮮果肉，並輔助參展業者通過出口日本產品檢驗，以提升並吸引日本及各國買家前來洽談合作。

另外，為展現共同行銷台灣優質農特產品及物品，屆時也將會雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐榛蔚及彰化縣長王惠美等4位女力首長，一同在2023東京國際食品展會場為台灣農產品聯合促銷。

財政及經濟發展處指出，此次台東館參展的8家商家有秋釀慢慢、東太陽製酒、德朱利斯、紅烏龍合作社、博雅齋自然茶園、允芳茶園，以及2家通路公司購夠台東及ASMILE JAPAN 株式會社。透過台東館溫暖的展館設計，將台東「1314的藍」設計意象帶入台東館。