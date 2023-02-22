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台灣第一宗國民法官命案要開庭！業務闖同行家吵架　持刀將人捅死

▲▼法庭,法官,法槌（圖／取自免費圖庫CC0）

▲台灣第一宗由國民法官審理的案件準備開庭。（示意圖／免費圖庫CC0）

文／中央社

國民法官新制上路，全國首宗由台中地院審理業務員命案，將於2月24日上午召開準備庭。此外，台中地檢署明天將移審起訴1件街友殺人案，這也是台中地院第2件國民法官審理案。

台中市去年底發生街友殺人案，台中地檢署起訴後，明天將移審，這也是台中地院承審全國首宗國民法官法上路後案件之後，台中地院的第2件國民法官審理案。

台中地檢署今天告訴中央社記者，繼今年1月5日起訴移審國民法官上路全國首宗案件後，預計明天再起訴移審1件殺人案，為台中第2件國民法官案，將指派公訴檢察官陳隆翔蒞庭。

這件台中地院國民法官將承審的第2件案件，為61歲黃姓街友，於民國111年11月5日，在台中市東區因酒後喝酒及金錢問題，與街友廖姓男子發生衝突，黃男持米酒玻璃瓶將對方毆死，檢方偵辦後依殺人罪嫌起訴。

台中地院首件承審的國民法官案件，也預計於24日召開準備庭。由刑事第4庭受理，庭長唐中興擔任審判長及受命法官，並由第4庭的最資深與次資深法官擔任合議庭的陪席法官，並依法定程序選任國民法官審理。

據了解，台中地院國民法官首宗承審殺人案，為台中市擔任業務員的22歲黃姓男子，去年10月間至同為業務員的施姓男子家中理論，卻持刀將對方刺死，經檢方偵辦後依殺人罪嫌起訴。

國民法官新制1月1日施行，這是司法史上首次讓一般國民以法官身分參與審判，只要是年滿23歲的國民都有機會被抽選擔任國民法官，法庭上將由6名國民法官與3名職業法官共同討論、一起審判重大刑事案件。

 
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