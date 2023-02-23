「舔嘴嘴」女老闆勾男業務摩鐵激戰　慘賠15萬…上訴後更慘了

▲一名廚具行女老闆與已婚業務發生婚外情，慘遭正宮提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者翁子皓／台北報導

台北一名人妻指控，人夫在家具貿易公司擔任業務經理，因而結識廚具行女老闆小花（化名），不料，小花竟利用人夫想接單的心理，不斷對人夫送禮獻殷勤，發展出超友誼關係，還互傳鹹濕訊息表示「愛妳」、「舔妳的嘴嘴」等語，讓人妻氣得對小花提告。一審判小花要賠15萬，二審判小花要再賠15萬。

人妻向法官控訴，老公為家具貿易公司的業務經理，透過業務往來認識小花。不料，小花竟利用老公想要接到訂單的心態，多次對老公送禮獻殷勤，2人因此發展出超越一般交友的情誼，讓老公無心家庭，一心一意和謝女傳LINE聊天；此外，人妻還指控2人常常一起出遊，甚至上摩鐵發生關係，致使她精神痛苦不堪，怒向謝女求償100萬元的精神撫慰金。

另外，人妻還怒指，小花利用老公的職務權限，拿到商品的最低進貨價格、或讓老公無償幫她送貨、又或是幫客戶安裝等情形，以此享有不當利益，導致老公的業績下滑，進而影響到薪資收入，害他們家庭收入減少，再對小花求償不當得利100萬元，累計共200萬元。小花則供稱，兩人只是業務上來往，並無婚外情。

一審法官調查，發現人夫2與小花常用通訊軟體傳送互相擁抱、愛心等貼圖外，人夫還留言「愛妳」、「抱妳入懷、緊緊的」、「好想吻妳喔」、「親親」、「沒辦法就是太愛妳」，而人夫更曾向小花表示，「舔妳的嘴嘴」等語，據此認定人夫和小花2人絕非單純工作業務往來。

一審法官認為，人妻主張人夫與小花曾結伴前往汽車旅館發生關係，但人妻並無相關證據證明此事，也無法從LINE的對話紀錄中認定；另外，針對人妻提出因小花緣故，導致家庭收入減少的部分，人妻也無法舉證確實有因小花緣故而導致收入減少，不過仍認定2人有逾越一般交友界線之事實，判處小花應賠償人妻15萬元。

小花不服上訴，人妻附帶上訴。二審法官調查，發現人夫自己承認有與小花上摩鐵發生性行為，另根據2人的對話紀錄，人夫曾說「喜不喜我舔，要溫柔對吧，舔奶奶還是妹妹舒服，也喜歡妳吞它」，小花回稱「是的，我都喜歡，原來你喜歡刺激」，認定二人有發生性行為，因此判小花需額外再賠15萬元，全案確定。