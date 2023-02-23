　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「舔嘴嘴」女老闆勾男業務摩鐵激戰　慘賠15萬…上訴後更慘了

▲一名廚具行老闆娘與已婚業務發生婚外情，慘遭正宮提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲一名廚具行女老闆與已婚業務發生婚外情，慘遭正宮提告。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者翁子皓／台北報導

台北一名人妻指控，人夫在家具貿易公司擔任業務經理，因而結識廚具行女老闆小花（化名），不料，小花竟利用人夫想接單的心理，不斷對人夫送禮獻殷勤，發展出超友誼關係，還互傳鹹濕訊息表示「愛妳」、「舔妳的嘴嘴」等語，讓人妻氣得對小花提告。一審判小花要賠15萬，二審判小花要再賠15萬。

人妻向法官控訴，老公為家具貿易公司的業務經理，透過業務往來認識小花。不料，小花竟利用老公想要接到訂單的心態，多次對老公送禮獻殷勤，2人因此發展出超越一般交友的情誼，讓老公無心家庭，一心一意和謝女傳LINE聊天；此外，人妻還指控2人常常一起出遊，甚至上摩鐵發生關係，致使她精神痛苦不堪，怒向謝女求償100萬元的精神撫慰金。

另外，人妻還怒指，小花利用老公的職務權限，拿到商品的最低進貨價格、或讓老公無償幫她送貨、又或是幫客戶安裝等情形，以此享有不當利益，導致老公的業績下滑，進而影響到薪資收入，害他們家庭收入減少，再對小花求償不當得利100萬元，累計共200萬元。小花則供稱，兩人只是業務上來往，並無婚外情。

一審法官調查，發現人夫2與小花常用通訊軟體傳送互相擁抱、愛心等貼圖外，人夫還留言「愛妳」、「抱妳入懷、緊緊的」、「好想吻妳喔」、「親親」、「沒辦法就是太愛妳」，而人夫更曾向小花表示，「舔妳的嘴嘴」等語，據此認定人夫和小花2人絕非單純工作業務往來。

一審法官認為，人妻主張人夫與小花曾結伴前往汽車旅館發生關係，但人妻並無相關證據證明此事，也無法從LINE的對話紀錄中認定；另外，針對人妻提出因小花緣故，導致家庭收入減少的部分，人妻也無法舉證確實有因小花緣故而導致收入減少，不過仍認定2人有逾越一般交友界線之事實，判處小花應賠償人妻15萬元。

小花不服上訴，人妻附帶上訴。二審法官調查，發現人夫自己承認有與小花上摩鐵發生性行為，另根據2人的對話紀錄，人夫曾說「喜不喜我舔，要溫柔對吧，舔奶奶還是妹妹舒服，也喜歡妳吞它」，小花回稱「是的，我都喜歡，原來你喜歡刺激」，認定二人有發生性行為，因此判小花需額外再賠15萬元，全案確定。

ET快訊
市場直擊！全台爆蛋荒　蛋農：上架就秒殺
星宇股價慘跌！　他買在頂樓「1天就賠900萬」
亞洲大學旁工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　學生緊急疏散
快訊／學測成績公布！　自然、數B滿級分人數腰斬
宋逸民涉逃漏稅「內政部4點回應了」　前教友怒揭難看吃相
快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票！　火速偵結起訴
不敢相信！許光漢夢幻同框宋慧喬　合照網全炸：突破次元了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

敬酒引口角！7煞深夜堵人「噴辣椒水+亂棒毆打」　他頭爆血送醫

亞洲大學旁塑膠工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　60名學生急疏散

墾丁民宿無照經營　挨罰30萬賴帳！查封上億元土地立馬繳清

快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票　士檢火速偵結起訴

假名媛誆「老闆乾女兒」騙5人！台版《創造安娜》得手千萬+2賓士

「舔嘴嘴」女老闆勾男業務摩鐵激戰　慘賠15萬…上訴後更慘了

鄉民爆掛飛柬埔寨班機「滿滿豬仔」…急喊救命！　航警局回應了

同學勇喔！趴馬路轉彎處玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避畫面曝

屏東東琉碼頭+華僑市場違停糾紛不斷　東港警加強整頓取締

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

敬酒引口角！7煞深夜堵人「噴辣椒水+亂棒毆打」　他頭爆血送醫

亞洲大學旁塑膠工廠大火！惡臭濃煙包圍出租套房　60名學生急疏散

墾丁民宿無照經營　挨罰30萬賴帳！查封上億元土地立馬繳清

快訊／蕭景田「現金放信封袋」替林杏兒買票　士檢火速偵結起訴

假名媛誆「老闆乾女兒」騙5人！台版《創造安娜》得手千萬+2賓士

「舔嘴嘴」女老闆勾男業務摩鐵激戰　慘賠15萬…上訴後更慘了

鄉民爆掛飛柬埔寨班機「滿滿豬仔」…急喊救命！　航警局回應了

同學勇喔！趴馬路轉彎處玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避畫面曝

屏東東琉碼頭+華僑市場違停糾紛不斷　東港警加強整頓取締

林明溱自稱6年赴陸84次　民進黨：建議退選當導遊「別耽誤南投」

台積電等10家半導體廠配息誠意出爐！陸行之一張表秒揭

全台大缺蛋！賣場曝「每日雞蛋賣光時間點」　每人限購2盒

連日熔斷沒效？清淨海再秀大怒神　跌近40%後漲逾40%

余宛如正式投入立委選戰　挑戰萬美玲：桃園不需要只會綁樁的大議員！

等5年！超夯「草莓優格冰淇淋」回歸　拌水果麥片+爆餡泡芙太欠吃

NCSoft與Amazon簽訂全球發行約　兩強聯手拚MMORPG新版圖

北市新舊屋鴻溝最大區　每坪價差上看50萬

連偷媽祖、土地公14面金牌！毒蟲再度到宮廟「開工」栽了

普丁恐被「傭兵首腦」推翻　俄軍沒瓦格納會打！傳他想逼宮上位

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

社會熱門新聞

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

爸養小三介紹女兒認識　她等7年心碎

洗錢37億！3博弈大亨緩刑代價曝

桃園阿北踢走擋路三角錐　下秒慘了

快訊／國3「3車追撞」　紫爆回堵5公里

雲林佛像雕刻廠全面燃燒！居民嚇壞圍觀

美女投顧照片曝光　1招讓工程師3個月被騙4600萬

嘉義路面炸裂原因曝！水公司聲明回應：非氣爆

中山警夜襲大型賭場　近百賭客遭逮

台灣第一宗國民法官命案來了　24日首次開庭

即／蕭景田現金買票　士檢火速起訴

快訊／上班注意　國1林口段「2車追撞」

嘉義新港鄉氣爆　整條路被炸開

告名醫妻外遇王建民敗訴王文哲提上訴

更多熱門

相關新聞

台灣第一宗國民法官命案來了　24日首次開庭

台灣第一宗國民法官命案來了　24日首次開庭

國民法官新制上路，全國首宗由台中地院審理業務員命案，將於2月24日上午召開準備庭。此外，台中地檢署明天將移審起訴1件街友殺人案，這也是台中地院第2件國民法官審理案。

王建民無辜挨告與女辣醫婚外情　關鍵證據曝

王建民無辜挨告與女辣醫婚外情　關鍵證據曝

偷吃女員工問「妹妹痛嗎」　婆婆挺媳婦告渣兒

偷吃女員工問「妹妹痛嗎」　婆婆挺媳婦告渣兒

陸官前校長勾搭朋友妻　判賠15萬定讞

陸官前校長勾搭朋友妻　判賠15萬定讞

二寶媽偷吃國小主任！傳Line喊：用力頂撞我

二寶媽偷吃國小主任！傳Line喊：用力頂撞我

關鍵字：

婚外情業務女老闆

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面