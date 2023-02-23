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命懸一線　里長伯與南警聯手救援罹癌獨居長者

▲台南市警六分局新興派出所員警與里長伯，及時將罹癌獨居長者送往醫院救護，避免意外憾發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局新興派出所員警與里長伯，及時將罹癌獨居長者送往醫院救護，避免意外憾發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局新興派出所於22日接獲里長報案，稱有位獨居老人無法聯繫唯恐有安全疑慮，請求警方協助，警方獲報即速趕抵現場處理，及時將一名罹癌獨居長者送往醫院救護。

▲台南市警六分局新興派出所員警與里長伯，及時將罹癌獨居長者送往醫院救護，避免意外憾發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市南區光明里里長黃榮籐向新興所表示，近日居住鹽埕路之76歲翁姓獨居長者已多日未見，經撥打電話及按鳴門鈴皆無人回應，里長擔心長者安全即請警方到場協助。

▲台南市警六分局新興派出所員警與里長伯，及時將罹癌獨居長者送往醫院救護，避免意外憾發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方獲報立即派遣巡邏警網警員鄭智文、曾泳瑀到場了解。經敲門、呼喊長者姓名及撥打長者電話皆無人回應，後續由熟識長者之鄰居持續撥打翁民電話達10分多鐘後，翁民才緩緩步出應門。警方發現翁姓長者臉色蒼白、身體虛弱，長者表示因罹患癌症且多日未進食，警方立即連繫救護車到場，經消防人員檢傷後發現長者血壓低且心跳較慢，由消防人員送往新樓醫院就治及診斷，後續由里長知會里幹事接續關懷即轉介提供長照照顧避免發生意外。

▲台南市警六分局新興派出所員警與里長伯，及時將罹癌獨居長者送往醫院救護，避免意外憾發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局長許敏能表示，平日員警落實社區警政，積極建立友善通報網，此次幸虧里長熱心機警，得以順利救援急需送醫治療之長者，警方也希望民眾能多關懷社區鄰里，若有異狀可即時與警方聯繫，警方將妥適處置，讓宜居台南更有感。

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