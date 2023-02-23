　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台美國安會談　美前官員：向北京表明堅定支持台灣

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲台美交流層級升高。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

台美高層昨天舉行國安對談，前國務院官員王曉岷認為，這次對話對加強美台關係有重要意義，也向北京發出明確訊息，亦即美國對台支持堅如磐石。他並預期美台未來將在軍事方面強化具體合作。

由外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄率領的台灣國安高層昨天與美國在台協會（AIT）華盛頓總部與美方涉台官員舉行雙邊會談，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）與白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）均出席會談。

前美國國務院亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）答覆中央社詢問時表示，這次對話對加強美台關係具有重要意義，同時也向北京發出明確訊號，亦即面對中國日益增加的挑釁，正如美國一再重申，美國對台灣的支持「堅如磐石」。

他指出，這次會談也強調美國總統拜登（Joe Biden）日前親訪烏克蘭所傳達的訊息，亦即美國對民主政體的支持不會動搖，不論是在歐洲還是亞洲。拜登本人在過去一年裡也曾多次強調美國對台灣及其民主的承諾。

金融時報（Financial Times）日前報導，美國國防部主管中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）訪台，美國國會日前也通過法案提供台灣100億美元軍事援助，台灣也通過延長義務役時間。王曉岷認為，美國與台灣在未來幾年將加強具體軍事合作的趨勢日益明顯。

他表示，這些行動將有助於「維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動」，正如台灣關係法所要求的。

相較於過往台美類似會談的低調神秘，這次台美國安高層會談選擇在離美國首都華盛頓特區僅一河之隔的AIT華盛頓總部，出席官員也不避諱媒體拍攝，吳釗燮與顧立雄還大方向守候媒體揮手致意。

不過，前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas Paal）答覆中央社詢問時表示，他不認為這次會談是重大突破，而是美台官方往來逐漸提升的結果。

他指出，在台灣即將進入總統大選之際，這次會談對美台雙方就共同關心的議題、合作的可能性及各自紅線交換訊息有所助益。

ET快訊
學測各科五標一次看！數A五標「比去年↑一級分」英文滿級分逾3
快訊／星宇被「關禁閉」！　股價跌逾5%拉回
快訊／連2日熔斷後大跌！　清淨海翻黑
快訊／新疆、塔吉克邊境發生7.3地震
古埃及城「一夜消失」！　千年後竟出現海底
工程師辭職開早餐店！　轉職後年收入讓他嗨了：準備開分店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華郵：美眾院中國委員會主席密訪台「會見蔡英文」

台美國安會談　美前官員：向北京表明堅定支持台灣

劍指中國！　杜魯道：外國干預選舉是非常嚴重的問題

吳哥窟「百萬人消失」奇案　考古學家推翻眾人想像

古埃及城「一夜消失」奇案！千年後竟出現海底　專家推測原因

台美國安會談　與會美助卿：持續與台灣定期往來

普丁稱將加強核力量　開始大量交付「鋯石」極音速飛彈

俄烏戰爭周年　「5大巨變」衝擊全球一次看

美國主辦APEC　致力確保台灣充分參與

16歲少年開車被皮卡「削頂」　載女友出遊遇死劫！駭人3秒影片曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

華郵：美眾院中國委員會主席密訪台「會見蔡英文」

台美國安會談　美前官員：向北京表明堅定支持台灣

劍指中國！　杜魯道：外國干預選舉是非常嚴重的問題

吳哥窟「百萬人消失」奇案　考古學家推翻眾人想像

古埃及城「一夜消失」奇案！千年後竟出現海底　專家推測原因

台美國安會談　與會美助卿：持續與台灣定期往來

普丁稱將加強核力量　開始大量交付「鋯石」極音速飛彈

俄烏戰爭周年　「5大巨變」衝擊全球一次看

美國主辦APEC　致力確保台灣充分參與

16歲少年開車被皮卡「削頂」　載女友出遊遇死劫！駭人3秒影片曝

228連假何處去？嘉義縣推部落體驗私房遊程、親子生態

「一日喪命散」、「含笑半步癲」　古文對聯竟與毒品有關！

同學勇喔！趴馬路轉彎處玩「人體烏龜翹」　騎士驚恐閃避畫面曝

屏東東琉碼頭+華僑市場違停糾紛不斷　東港警加強整頓取締

星宇被「關禁閉」至3／2　股價跌逾5%拉回

學測各科五標一次看！數A五標「比去年↑一級分」英文滿級分逾3千人

失戀男夜遊台南市區　交通違規遭南警攔檢查獲毒品

嘉義路面炸裂原因曝！水公司聲明回應：非氣爆　承諾3日內復原

雲林跟進！張麗善宣布代理教師採全年聘期

農機夾土易生交通事故及環境污染　嘉縣環保局籲妥善清洗再上路

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

古埃及城「一夜消失」奇案！　千年後竟出現海底

普丁心腹：俄羅斯如果輸掉會被撕成碎片

中國若供應俄國武器恐改變戰局？關鍵效應一次看

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

16歲少年開車載女友出遊　被皮卡「削頂」斷魂

白宮「毀台計畫」失言瘋傳　AIT回應了

機師飛一半死了　同事降落才知伴屍

買樂透爽中6600萬！幸運夫妻8年後竟破產

普丁宣布　習近平將訪問莫斯科

普丁宣布習近平將到訪　美議員稱華府可能供烏戰機

Meta數千員工挫咧等　新一輪裁員「組織扁平化」

聯準會公布會議紀要　美股收跌84點

女救狗被咬死　男激戰2小時捕到300公斤巨鱷

更多熱門

相關新聞

台美國安會談　與會美助卿承諾持續往來

台美國安會談　與會美助卿承諾持續往來

台美高層21日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部舉行國安會談，與會的美國國務院亞太助卿康達22日雖不願正面回應會談相關問題，但指美國定期與台灣往來，未來也會持續這麼做。

美專家：台馬海纜中斷　中國演練切斷聯繫

美專家：台馬海纜中斷　中國演練切斷聯繫

美副助卿：鼓勵全美學校與台合作

美副助卿：鼓勵全美學校與台合作

白宮「毀台計畫」失言瘋傳　AIT回應了

白宮「毀台計畫」失言瘋傳　AIT回應了

摩天輪包廂360度翻轉　遊客死命抓護欄

摩天輪包廂360度翻轉　遊客死命抓護欄

關鍵字：

美國台灣國安會談北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

快訊／05：18規模4.5地震！　最大震度3級

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

更多

最夯影音

更多
桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面