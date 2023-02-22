美國專家分析：台馬海纜中斷　中國演練「切斷本島通訊」

▲美國專家認為，台馬海纜中斷是中國正在演練「切斷本島通訊」。圖為海纜安裝作業過程。（圖／海能風電提供）



記者林彥臣／綜合報導

中華電信兩條台馬海纜分別於2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，造成馬祖地區客戶通信服務受到嚴重影響，依據中華電信的資料，台馬2號海纜是被一艘中國大陸籍漁船勾斷，台馬3號海纜則是遭不知名貨輪勾斷。美國企業研究所（American Enterprise Institute）國安專家布勞（Elisabeth Braw）撰文分析，中國可能在演練切斷馬祖與本島的通訊聯繫。

布勞在「外交政策」（Foreign Policy）撰文分析，當美國正在關注間諜氣球事件時，中國可能一直在海上行動，2月初，海上船隻使連接台灣馬祖群島的2條海底電纜失效，這個現象看起來更像是北京的針對性的騷擾，或者是為切斷與台灣（通訊）所進行的演練。

布勞指出，世界上380 條海底電纜，位置也已經不是什麼秘密，還有地圖詳細說明它們的位置，以確保漁船在拖網時不會意外傷害它們。

國際電纜保護委員會（International Cable Protection Committee）報告說，每年有 100 到 200 起電纜損壞案例，其中只有 50-100 起涉及漁船；其餘的是建築和其他活動的結果，連接馬祖列島的電纜損壞事件顯得「異常頻繁」。

▲中國抽砂船與斷纜事件可能有高度相關。圖為海巡署查扣大陸抽砂船。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



布勞接著提到，目前為止斷纜事件主要涉及中國抽砂船，而中國船隻在台灣海域抽砂，屬於典型的「灰色地帶侵略」（gray-zone aggression），除了台灣海巡必須出動因應，還會傷害生態與海床，過程中也會損壞海底電纜，以及馬祖的對外聯繫。

布勞指出，全球正面臨鋪纜船短缺問題，拖累中華電信修復時程；在僅有的約60艘鋪纜船中，未來會有更多海底電纜埋在海床底下，但那也得靠現有的60艘鋪纜船，這種情況為準備製造更多海上「意外」的國家提供良機。

布勞強調，「破壞電纜可能變成我們所屬世代的封鎖方式─而且不同於過往世代的封鎖，它可以暗地進行。也難怪其他電信業者都在研究中華電信的備援行動，因為它們也可能被迫在台灣和其他地方部署這類措施。」

布勞最後呼籲「希望會有許多國家研究台灣的反應。回應這種毀滅於無形的封鎖，這可能成為西方政府面臨的最棘手外交挑戰之一。」