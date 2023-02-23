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台美國安會談　與會美助卿：持續與台灣定期往來

文／中央社

台美高層21日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部舉行國安會談，與會的美國國務院亞太助卿康達22日雖不願正面回應會談相關問題，但指美國定期與台灣往來，未來也會持續這麼做。

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國國務院亞太助卿康達表示，美國會持續定期與台灣往來。（圖／路透社）

外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄21日在鄰近華府、位於維吉尼亞州北部羅斯林（Rosslyn）的AIT總部，與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等美方涉台官員就國安議題舉行會談，雙方一談就是7小時。

相較過去高度隱密，此次會談官員不避諱媒體拍攝，事前甚至有英國金融時報（Financial Times）先放出消息，而美台官方雖未證實或做相關宣布，但也沒有否認。

會談翌日，與會的康達（Daniel Kritenbrink）、美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）共同出席華府外籍記者俱樂部（FPC）線上媒體簡報會，談美中關係。面對台灣媒體追問台美國安會談相關問題，康達持續採取不證實也不否認作法。

康達僅表示，美台擁有非常重要的非官方關係，為維繫及強化與台灣強健的有益關係，美國定期與台灣對口往來，未來也會持續這麼做。

他也強調，美國基於台灣關係法、美中三公報及六項保證的「一中政策」沒有改變。

談到台灣與東歐多國關係持續升溫，康達說，台灣是非常有能力的民主政體，與台灣發展務實與功能性關係，對全球夥伴有偌大益處；此外，讓台灣參與所有不需主權國家資格的組織，並以有意義方式在需要主權國家資格的組織內互動，也對國際社會有益。

康達重申，維持台灣海峽和平與穩定、確保兩岸分歧和平解決，符合美國根本性利益，這是美國未來政策重心，美方亦會持續履行台灣關係法下對台義務。

瑞特納呼應表示，美方會持續履行對台承諾，包括提供台灣自我防衛所需武器，也會維繫自身抵抗任何危及台灣人民安全武力行為的能力。

至於該如何避免台海發生誤判，瑞特納指出，美方對中共近期不願與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對話感到失望，但未來會持續伸出雙手，邀中方維繫溝通管道暢通。

瑞特納指的是美軍2月4日擊落入侵美國領空的中國偵察氣球當天，華府曾要求讓奧斯汀和中國國防部長魏鳳和就安全議題通話，但遭北京當局拒絕。

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