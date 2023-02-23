急找工作男傻寄金融卡　斗六警急衝超商攔截...逮22歲車手

▲警員(左)於超商順利攔截逮獲領取金融卡之車手，于姓嫌犯手上拿了2個包裹（紅圈處）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六派出所20日前接獲報案，一名男子表示因爲求職勿信資方要求，把自己的金融卡寄給對方，寄出之後越想越不對，急忙請求警方協助。警方獲報後查出收件超商即派員漏夜守候，埋伏數小時等到于姓車手現場逮埔，訊後將其依詐欺、洗錢防制法及竊盜罪嫌移請雲林地檢署偵辦。

儘管網路、電視或銀行、警方時常進行詐騙宣導活動，但所聞詐騙事件亦不斷發生，一名求職男子因為找工作，透過通訊方式應徵雙方一談即合，在薪資及待遇都符合期待下加上與資方很聊得來，聊開後卸下警覺不疑有他，當資方說應徵獲錄取需寄出金融卡，男子馬上就把金融卡寄出去了。

▲警員攔下車手于姓嫌犯，立即從車手發抖的手上接過2個被害人包裹。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經過一天，求職男回過神越想越不對，雖然只是一張金融卡但也不合理，懷疑自己遭遇詐騙，因透過超商取貨物流寄出，遂立即向收件地址超商轄區派出所報警求助。獲報後旋即派遣警力漏夜埋伏查緝，守候十餘鐘頭果真等到車手現身領貨，當場將領貨的22歲于姓車手逮補，並查出其所騎乘機車懸掛假車牌，訊問後全案依詐欺、洗錢防制法及竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦。