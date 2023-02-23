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今天揪團了！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝6天

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK mart連6天大杯咖啡買2送1 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天立刻揪團開喝！為迎接228連假，OK mart即日起於全門市祭出限時6天「大杯莊園級美式／拿鐵買2送1」優惠，加碼推袋裝鮮食第2件8折、逾300項指定糖餅飲料也可享第2件6折起好康。另，全家連假期間也有「4大超殺優惠」等收，包括咖啡買1送1、霜淇淋第2支10元吃等，通通不能放過。

OK mart「228連假優惠」開跑了，即日起至2月28日連6天於全門市爽喝「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送1」，加碼推OKchoice袋裝鮮食如炭烤風味珍珠香腸、炭烤風味香腸糯米腸享同品項第2件8折優惠，以及逾300項指定糖餅、飲料也有第2件6折起好康；期間OK mall雲端商城還有「大杯莊園級美式／拿鐵享同品項買10送5、買20送12」優惠，且不限冰熱，還能寄杯，把握機會省荷包。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家連假限定4大優惠一次看。

另，全家也有228連假限定「4大好康」，2月24日起至2月28日限時5天於全門市祭出「Fami!ce霜淇淋第2支10元」，且口味任選，絕對要先搶吃最新草莓優格巧克力霜淇淋；期間加碼喝「Let’ s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，且不限冷熱，還有私品茶「濃靜岡抹茶拿鐵第2杯8元」好康，提醒咖啡飲品須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

加碼即日起至2月28日全門市再推「百樣商品第2件8元」優惠，網羅超過150件指定商品可享同品牌同價位第2件只要8元，像是飲品、冰品、糖果、餅乾、泡麵等都有；至3月7日則還有「麵包、土司、蛋糕全品項同價位第2件6折（不同價位以2件8折計算）」等好康。

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