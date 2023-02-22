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大陸 大陸焦點 特派現場

住旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆　2人下場糗大了

▲▼男子返鄉住旅館，透過電話叫小姐，卻是妻子來應門。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲男子返鄉住旅館，透過電話叫小姐，卻是妻子來應門。（圖／翻攝《今日頭條》）

記者柯振中／綜合報導

陝西省西安市的張姓男子長年在外工作，今年過年時返鄉，在車站附近的旅館住下，因為心癢難耐，打了電話叫小姐來共度春宵，豈料一看到叫來的小姐竟是妻子，竟氣得將對方痛毆一頓，最後雙雙遭到拘留，事件讓人直搖頭。

綜合陸媒報導，張姓男子與沈姓女子在陝西西安結婚，因為孩子需要學費，張男便外出工作，家中大小事則由沈妻一手照料，一家人平常只有過年、暑假會相聚。

張男今年趁著過年前返鄉，因為到站時已是半夜，不想麻煩家人，於是在附近找了旅館住下，打算等天亮再搭車回去。而張男洗漱完畢後準備入睡，房間的門縫卻有一張卡片塞進來，上面還印有電話、性感的美女圖片。

▼張男房間門口被塞滿召妓的名片，心癢難耐打了電話過去，結果竟是妻子來應門。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼房間門口都是召妓的名片。（圖／翻攝《今日頭條》）

張男瞬間感覺慾火難耐，於是打了電話叫小姐，接著躺在床上開心等待。外面過沒多久傳來敲門聲，張男急不可耐地打開房門，轉身躺回床上，就等著小姐來服務。

▼張男打開房間後，小姐進門開始脫外套，豈料小姐看了他一眼，立即轉頭想跑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

豈料對方進門開始脫外套，看了一眼後卻立即轉頭就跑，張男當下已箭在弦上，於是立刻把人攔下。不過，叫來的小姐卻不斷迴避，拒絕以正臉示人，讓張男感覺事件不單純，於是強行將小姐轉過來面對他。

豈料這一舉動讓張男氣炸，原來叫來服務的小姐，竟是本應在家中照料老小的妻子，氣得他完全忘了自己也在買春，當場就把妻子壓在地上，接著就是一頓拳打腳踢。

沈女的慘叫聲發出了相當大的動靜，驚動了附近的住客、旅館工作人員，其中也有人立即報警處理。警方到場後，立即將2人帶回警局，了解來龍去脈後，對張男處以8天行政拘留、罰款400元（約新台幣1,770元），沈女則是3天行政拘留、罰款200元（約新台幣885元），才結束了這場鬧劇。

 
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