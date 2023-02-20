他第一次買春「尿道疼痛治不好」！泌尿醫一看笑了：你是來懺悔的

▲一名男子首次買春後出現尿道疼痛的症狀，四處求醫卻始終找不到病因。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

具有多重性伴侶或是不安全性行為，都會增加罹患性傳染疾病的風險。一名男子日前體驗了人生第一次買春後，就發現出現尿道疼痛的症狀，嚇得他四處求醫，卻始終找不到病因，直到向泌尿科醫師程威銘求助，才得知並不是性病導致尿道疼痛。對此，程威銘也揭露了真正原因，並笑稱「你是來懺悔的。」

程威銘在臉書發文分享案例，一名50多歲男子近日因尿道疼痛來求診，並坦承症狀發生在生平第一次嫖妓後的第二天，然而他四處求醫，不論醫學中心還是小診所，做了各式的檢查，使用了各種的藥物，症狀卻總不見改善，讓男子更加焦慮，懊悔自己一時衝動和太太以外的人發生性關係，以致感染了性病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，程威銘問診時發現，男子從未因為尿道疼痛的症狀而在半夜醒來，只有在早上睡醒時疼痛才會找上門來。他詳細詢問了男子病情，並查看對方曾經在其他醫院做過的檢查與治療，這才斷定「他並不是感染了性病，而是因為心理壓力造成了身體症狀」。程威銘也開玩笑「你是來懺悔的。」

程威銘坦言，這樣的狀況在門診並不少見，不少病人因為一時衝動有了不安全的性行為，在射精後清醒的當下或隔天就感到種種不適，可能是某個皮膚紅斑、疼痛搔癢，甚至頭暈眼花，都覺得自己被傳染了性病，殊不知這些性病的病原體都需要一段時間的潛伏滋生，才有可能產生症狀。

程威銘感嘆，面對這些焦慮懊悔的病人，他也只能給予再三的安慰與支持，希望他們慢慢釋懷，「與其事後擔心，不如事前做好預防措施，和自己的慾望對抗，大部分失敗的是你自己啊！」