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前銓敘部長朱武獻控遭妻子長期毆打　判准離婚確定

▲▼聊是非用圖,男女,愛,未來。（圖／中國視覺CFP）

▲前銓敘部長朱武獻與妻子不睦，法院判准離婚確定。此為示意圖。（圖／中國視覺CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前銓敘部長朱武獻，與第二任妻子杜姓女子相處不睦，朱武獻提出離婚官司。他當時找上學生協助打官司，並表示因為長期遭到杜女毆打，杜女連他跟前妻生的2個孩子都打，他「擔任銓敘部長，這些事講出去沒面子。」法院一二審均判准離婚，杜女上訴第三審，最高法院20日仍判准離婚確定。

現年72歲的朱武獻是台灣大學法律系畢業，為台灣著名的公法學者，曾任總統府國策顧問、陸委會法政處長、考試院主秘、行政院人行局長、保訓會副主委、銓敘部長、總統府政改會委員、國展基金會中國中心共同召集人，行政經驗豐富，在學界有夙負盛名。

而朱武獻先前曾有一段婚姻，育有兩名兒子，之後與杜女於1991年再婚。而朱武獻指控，由於杜女與兩個小孩相處不睦，家庭長期失和，雙方於2009年簽下離婚協議書，朱武獻將台北市文山區、新北市新店區兩處房屋，以及一部汽車全都移轉給杜女；但杜女拿到財產後卻不辦理離婚，還將家中門鎖更換，讓他進不了大門，只能跟兩名小孩在外另行租屋，至今超過10年。朱武獻認為夫妻關係早已名存實亡，訴請離婚。

至於杜女則反控朱武獻偷吃，疑似在外面有其他對象，還說朱武獻因此擔任對方公司的保證人，雙方關係過從甚密，卻有不正當男女關係，拒絕離婚。

法院審理後進行調查，傳喚朱武獻的2名小孩，其中長子證稱，杜女經常毆打他與弟弟，所以關係極差，他早在大學時候就已經離家。另外法院也傳喚朱武獻的學生，該名學生表示，朱武獻當年曾找他協助本案，朱武獻當時就說自己長期被杜女毆打，他「擔任銓敘部長，這些事講出去沒面子。」法院因此認定朱氏夫婦間確實感情失和，因此一二審均判准離婚。杜女上訴第三審，最高法院20日駁回上訴，朱武獻確定離婚。

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