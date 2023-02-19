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少數男生才會嫖？他曝鐵支路見聞：30歲↑正常男「80%嫖過」

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO稱30歲以上的正常男性中，有超過80%機率嫖過。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

因行政院發言人陳宗彥17日遭爆過去「常態性召妓」，類似話題引發議論。就有男網友表示，看到不少女生似乎認為，嫖妓是少數男生行為，或覺得一定是沒女人緣才要花錢，直呼這都是錯誤認知，分享身邊男性有經驗的比例，「30歲以上正常的男性，機率絕對80%以上有經驗」，掀起兩派論戰。

這位男網友在PTT的Gossiping板問卦，「為何女孩版對嫖妓有錯誤認知？」說女生對嫖妓有2點錯誤認知，首先是「嫖妓是少數男生行為」，他指出，男人如果不嫖妓，理由就4點「1.沒管道、2.沒錢、3.沒膽、4.怕得病」，「只要解決1、2、3問題的男人，有嫖妓經驗的至少80%以上。」另外一點則是「嫖妓都是沒女人緣、沒人愛的」，他秒搖頭「明星嫖妓不是新聞了，尤其男偶像。」

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原PO說，逛一次鐵支路就會發現，會去的一堆是超級帥哥，有年輕陽光男孩，也有開名車、全身名牌的人，「反而50歲以上的老頭、肥宅，比日本製造壓縮機還要稀有。」他還曾看過一個身高190公分的斯文型陽光帥哥，瞥到對方學生證發現竟是名校高材生。

他接著在留言處稱，「男人就那樣，教授、老師、醫生都是常客」，並指出通常男人踏入社會，工作幾年多少就有錢了，這時如果認識的公司前輩、當兵學長有管道，不嫖理由的1、2點就解決了，若又有人相約壯膽，第3點也不成問題，「所以30歲以上正常的男性，機率絕對80%以上有經驗；如果鎖定20歲以下男性，那確實是少數。」

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲原PO表示，很多帥男也會嫖妓。（示意圖／pexels）

至於有人反駁，也是有女生會有生理需求、主動約「做運動」，「女生要找砲友比男生容易很多，所以無法理解怎一堆男的需要花錢」、「帥哥約砲就約到軟了，還要花錢去吃魚喝茶的能算帥哥？」原PO則回，「約砲也是要花時間花錢，約出來的妹子可能還普中下，很多帥哥也社恐，高薪、高學歷、高社會地位的，嫖妓機率真的比普通男高不少。」

貼文一出，一票人也忍不住聳肩點頭，「會想去才是正常男人，只是沒有安全合法的管道」、「有供就有需，我只能講，22（歲）以下妹子，（認為）錢才是硬道理」、「身邊的都沒嫖過（X），嫖過的不會主動告訴沒嫖過的（O）。」還有網友坦言，「我也是怕得病以及被抓留記錄，不然也可能會去嫖」、「如果保證不被抓，我早就照三餐去嫖了。」

但也有人表示傻眼，「我就怕得病100%」、「那4個因素只要存在的一天，嫖過妓的男人就不會是多數好嗎」、「物以類聚吧？我怎麼身邊的都沒嫖過」、「自己雞雞癢別牽拖到別人身上」、「我只能跟你說，我的同溫層絕對沒有超過5%，男的」、「要問雞才是最準的，其他都自以為而已」、「跟SJW（社會正義戰士）一樣，都是少數人聲音最大聲，所以感覺他們族群很大。」

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