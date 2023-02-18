突見18禁群組！尪拍照回報「極樂實況」　新婚妻心寒：他哭求原諒

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻結婚1年多，一直很信任老公，對方要和同事出遊，也不會過問，直到前天晚上，突然在他電腦版的LINE發現18禁群組，沒想到一點開，老公正好在傳照回報「極樂行程」，氣得她當晚就攤牌，而對方回到家，則跪著哭求她原諒，雖然那時她心軟點頭，如今卻越想越痛苦，遲遲無法釋懷。

女網友昨在Dcard淚揭始末，「老公跟我說與同事出遊兩天一夜，我沒有反對，我們相處方式向來都很信任彼此，出去玩不太會過問對方整天的行蹤，或一直打電話。」

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由於老公電腦版LINE一直是登入的狀態，而她前天晚上突然想瀏覽一下，結果猛然看見一個18禁群組，「點進去剛好老公正在拍照回報，說他已經到達那個很髒的約砲地址，需要髒妹帶他樓上。」

當下原PO雙手發抖、心跳加速，甚至快要不能呼吸了，「突然覺得這不是我認識的他，覺得很可怕，當天晚上我就跟他表明，我知道這件事了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutas）

後來先生返家，跪著哭求她原諒，更聲稱自己有拒絕，但同事一直逼迫他、盧他，最後才勉強答應。而原PO雖然心軟原諒對方，現在卻深陷痛苦的泥沼，「我沒有一天不想這件事情，我跳不出去這個框框，心靈真的很受創，我該怎麼辦？畢竟才剛結婚1年多而已，我不知道該怎麼撫平自己心裡的傷，也因為我很愛他，請求各位給我意見。」

對此，網友們紛紛回應，「也太噁了吧，要原諒什麼」、「是慣犯了！連群組都有了，還有什麼好說的」、「沒有小孩真的不用原諒...快逃，他只會越藏越好而已」、「不要原諒了，沒有孩子就快離開，萬一懷孕了，離開爛人還要顧慮一堆」、「通常被抓到，都會說是同事逼的XD，跟妳說我先生之前去越南員工旅遊，結果每一個都去黑店，重點大多數都有老婆跟女朋友，我才驚覺原來這種事會做的這麼簡單」。