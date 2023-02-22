老司機買春後洗香香...一陣暈正面趴地摔破頭　「5節頸椎」毀了

▲美容坊按摩示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓男子前年底到三民區一家美容坊尋芳問柳，和陳姓女服務生大戰後，準備到浴室洗澡，卻突然頭暈蹲下後，直接正面倒地撞倒台階，血流如注，店家緊急將他送醫救治，但事後王男卻認為店家沒做好台階的防護措施害他受傷，怒告美容坊顏姓負責人過失傷害，但檢方偵查後，認為店家沒有過失，給予不起訴處分。

全案發生在2021年12月9日凌晨1時許，王男到三民區一家美容坊消費，找了陳姓女服務生幫他「服務」，「完事」後王男起身要去浴室洗澡，卻突然感到一陣頭暈，他蹲下後沒多久，就正面朝前倒下，剛好撞倒台階，當場血流如注，店家和女服務生也嚇壞，趕緊通報119將他送醫救治。

事發後，王男提告主張自己摔得不輕，頸椎第3到第6節完全損傷，第7節骨折，還有頭皮撕裂傷，他認為店家沒有做好台階的防護措施，浴室地面上還有水，才害他滑倒摔跤。

檢方偵查時，陳姓女服務生證稱，當時王男和她性交易後，準備走到浴室， 卻突然說「頭暈」，她請王男蹲下休息，王男卻突然正面朝前倒下才受傷，當時浴室並沒有水漬。

美容坊的顏姓負責人也說，房間內的台階上方是消防通道緊急出入口，依法不得高於80公分，所以才做了台階，但台階緊鄰牆壁，一般客人不會使用，也不影響通行，依照建築法規也不需加裝保護設施或軟墊，檢方根據相關事證，認為美容坊及負責人並無過失，今（22）日簽結給予不起訴處分。