前女友有新歡！15歲少年撂球棒隊爆打情敵　囂張「雙機錄影」

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵火車站前20日0時許發生一起聚眾鬥毆事件，基隆市警察局第三分局接獲通報後，積極派員進行查處，目前已掌握7人涉案身分，並查緝其中6名少年到案。據了解，此次事件為感情糾紛導致，被害人李姓少年為新任男友，陳姓少年為前男友，為了女子爭風吃醋，因心生不滿而率眾以安全帽、棍棒圍毆李男，警方將釐清全案來龍去脈。

據了解，於20日0時10分左右，陳男率眾去圍堵李男，因感情糾紛進行談判，陳男（15歲）本身為前男友，李男（15歲）為現任男友，疑因陳男醋意大發所致。根據《社會事新聞影音》影像，從畫面中可以看到，陳男一見到李男態度極為不爽，不停大聲吆喝後，先推倒李男的機車，後來的畫面中，出現其他人手持安全帽、球棒等器具圍毆李男，還傳出陣陣響亮的敲擊聲，行徑非常囂張。更離譜的是，還有另2名少年拿手機在錄影。

▲前任吃醋談判，少年組「棒球隊」圍毆現任。（圖／翻攝自《社會事新聞影音》）

基隆警第三分局七堵派出所獲報後，立即擴大調閱路口監視器畫面，並進行調查，由於雙方都有認識，因此迅速掌握相關7名涉案人士，目前已查緝6名犯嫌到案，儘速將其餘犯嫌查緝到案，全案依觸犯《刑法》傷害及妨害秩序聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

基隆警第三分局長楊宗昆強調，針對挑釁警察公權力的不法分子，警方一定強力執法，不容許宵小橫行街頭聚眾施暴挑戰警方公權力，以展現警察「維護治安、打擊犯罪的決心」。