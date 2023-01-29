獨／台中30年老字號超市2月收攤　在地人一片哀號：故鄉味沒了

▲台中潭子知名瑞友超市將在2月中停止營業，賴姓負責人證實此事並表示自己也相當無奈不捨。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市知名在地超市「瑞友百貨生鮮超市」潭子店，傳出將在2月中結束營業，消息一出馬上引起大批網友討論，店家也在門口貼上公告「感謝大家30年來的支持、瑞友2月中結束營業。」瑞友負責人賴先生表示，因租約關係預計在2月中停止對外開放，2月底結束，但神岡跟沙鹿店仍繼續營業，心裡也相當無奈不捨。

《ETtoday》實際觀看現場人潮，今（29）日上午11點人潮幾乎沒停過，從小朋友到長輩都有，甚至有許多外籍移工前來消費。跟瑞友合作長達30年的廠商表示：「很多人知道後都很不捨，認為很可惜，但賴姓負責人年紀也有一點了，是房東不願意再續租給他們，所以只能順勢結束營業。」

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▲▼店家在門口貼出公告，寫下「感謝大家30年來的支持」。（圖／記者許權毅攝）



結束營業消息一出，便在網路上引起許多在地人討論。有人表示「瑞友收了...真的很可惜、瑞友有些商品是很有味道的，有些品項在瑞友才買得到。」

瑞友超市是台中少數僅存的傳統百貨超市，販售的商品多元，且還能找到許多連鎖超市、超商沒有的商品，此外也有許多五金百貨用品，且位置就在熱鬧的福潭路上，是在地人常去的消費地點之一。

據悉，賴姓一家人自彰化起家，原先也在彰化開過瑞友超市，後來在1996年台中落腳，陸續在潭子、北屯、神岡以及沙鹿展店，是北台中的在地超市，平時都靠賴家人一手扛起採購等事宜，雇用的員工也大多跟隨賴家十多年，可看出公司氛圍相當團結。