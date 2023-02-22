蔣萬安不去！蔣市府首出訪日本東京　李四川「先探路」與小池百合子交流

▲台北市長蔣萬安出席樂齡市民進修券發布記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任近2個月，迎來第一個出訪行程，但由台北市副市長李四川為代表，2月26日赴日本與東京都知事小池百合子見面，並且進行城市交流。被問到是否先為蔣萬安探路，李四川表示「對」，也會帶蔣萬安親筆信拜會小池百合子。

蔣萬安22日上午出席樂齡市民進修券發布記者會，會前接受媒體訪問。針對北市府於228連假有出訪規劃，但卻不是由蔣萬安本人親自出席？蔣萬安證實，其實自己之前就知道此事，「我已經指派李四川副市長代表我出席」。

李四川22日中午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，自己會於26日上午到日本東京，預計3月1日回台灣，此次是收到東京都知事小池百合子邀請，還會和幾位大城市的市長、副市長開會，與會城市首長包括美國洛杉磯、南韓首爾等，每個城市的代表都會發表8分鐘演講，自己主要是談台北市淨零排放的氣候變遷議題。

李四川指出，由於台北市與首爾市為姐妹市，目前首爾可能會派副市長出席，有機會的話，可以與對方做交談，進行城市交流。

被問到是否先由李四川「探路」，幫助蔣萬安未來的出訪行？李四川回應，「對」，他也會帶蔣萬安親筆信，轉交給小池百合子。

▼蔣萬安出席樂齡市民進修券發布記者會。（圖／記者呂佳賢攝）