憂參加228活動遭受難者家屬抗議？　蔣萬安：我就是平常心

記者袁茵／台北報導

台北市政府每年會在二二八公園舉辦紀念日活動，但台北市長蔣萬安因身份敏感，過往與北市府協辦活動的獨派團體已表明無法接受、拒絕同台；蔣萬安21日再拜會2名受難者家屬，盼記取歷史意義。被問到會不會擔心其他受難者家屬在228當天抗議？蔣萬安表示，就是平常心。

▲台北市長蔣萬安出席樂齡市民進修券發布記者會。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安22日上午出席樂齡市民進修券發布記者會，會前接受媒體訪問。針對目前228紀念活動的規劃？蔣萬安回應，自己21日與幾位228受難者家屬碰面，「我想持續傾聽、了解他們心中想法。」台灣本來就是民主多元社會，每種聲音都應該尊重，所以也會秉持著還原真相、坦然面對、撫平傷痕、社會和解方向前進。

媒體再度追問228活動如何處理？蔣萬安仍未正面回應，僅說相關規劃跟安排，文化局都在進行中。媒體再問是否擔心當天有其他受難者家屬抗議？蔣萬安說，「我想我們就是平常心，文化局都在進行相關規劃跟安排」。

蔣萬安21日與文化局長蔡詩萍前往台北二二八紀念館，與2名受難者家屬曾英峰、廖繼斌見面。文化局表示，蔣萬安除了傾聽2位家屬分享受難者先賢的生命故事，向2位受難者先賢追思致敬外，同時也到台北二二八紀念館參觀特展，聆聽二二八事件始末說明及特展傳達理念，包括紀念館前身「台北放送局」在事件中扮演的重要角色，透過用心聆聽、坦然面對，並記取歷史意義。

▼台北市長蔣萬安與受難者家屬廖繼斌會面。（圖／台北市文化局提供）

▼台北市長蔣萬安與受難者家屬曾英峰會面。（圖／台北市文化局提供）