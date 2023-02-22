　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂參加228活動遭受難者家屬抗議？　蔣萬安：我就是平常心

記者袁茵／台北報導

台北市政府每年會在二二八公園舉辦紀念日活動，但台北市長蔣萬安因身份敏感，過往與北市府協辦活動的獨派團體已表明無法接受、拒絕同台；蔣萬安21日再拜會2名受難者家屬，盼記取歷史意義。被問到會不會擔心其他受難者家屬在228當天抗議？蔣萬安表示，就是平常心。

▲▼台北市長蔣萬安出席樂齡市民進修券發布記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安出席樂齡市民進修券發布記者會。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安22日上午出席樂齡市民進修券發布記者會，會前接受媒體訪問。針對目前228紀念活動的規劃？蔣萬安回應，自己21日與幾位228受難者家屬碰面，「我想持續傾聽、了解他們心中想法。」台灣本來就是民主多元社會，每種聲音都應該尊重，所以也會秉持著還原真相、坦然面對、撫平傷痕、社會和解方向前進。

媒體再度追問228活動如何處理？蔣萬安仍未正面回應，僅說相關規劃跟安排，文化局都在進行中。媒體再問是否擔心當天有其他受難者家屬抗議？蔣萬安說，「我想我們就是平常心，文化局都在進行相關規劃跟安排」。

蔣萬安21日與文化局長蔡詩萍前往台北二二八紀念館，與2名受難者家屬曾英峰、廖繼斌見面。文化局表示，蔣萬安除了傾聽2位家屬分享受難者先賢的生命故事，向2位受難者先賢追思致敬外，同時也到台北二二八紀念館參觀特展，聆聽二二八事件始末說明及特展傳達理念，包括紀念館前身「台北放送局」在事件中扮演的重要角色，透過用心聆聽、坦然面對，並記取歷史意義。

▼台北市長蔣萬安與受難者家屬廖繼斌會面。（圖／台北市文化局提供）

▲▼台北市長蔣萬安與受難者家屬廖繼斌會面。（圖／台北市文化局提供）

▼台北市長蔣萬安與受難者家屬曾英峰會面。（圖／台北市文化局提供）

▲▼台北市長蔣萬安與受難者家屬曾英峰會面。（圖／台北市文化局提供）

ET快訊
桃園阿北出事了！踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」
LIVE／王建民捲桃花劫！名醫出軌要他賠千萬　郭雪芙爆情斷王
快訊／被爆和王子分手　郭雪芙罕見動怒發聲
買樂透爽中6600萬！　幸運夫妻結局超淒涼
44檔被列「注意股」！　獨缺清淨海原因曝
拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊：我每天都吃
快訊／台美重大突破！　斷交後台灣外長首次進華府

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

105秒「3姿勢」射擊36發子彈　國軍「實戰化射擊訓練」適用1年兵

民進黨今討論2024提名期程　綠黨團讚賴清德效率高：比普發現金還快

國民黨譏民進黨「蛋頭政府」　狂轟：陳吉仲回屏東養豬吧！

蔣萬安不去！蔣市府首出訪日本東京　李四川「先探路」與小池百合子交流

批林明溱忽視青年　民進黨作詩狂酸：明溱南投縣，有子身上依

遭高虹安前助理告《跟騷法》　四叉貓曝法院裁定書：終於還我清白

台美重大突破！　斷交後首次台灣外長進華府地區

6千有得等？藍批特別條例施行拖太久　他曝原因：一定最短時間內普發

憂參加228活動遭受難者家屬抗議？　蔣萬安：我就是平常心

周末南下站台林明溱？　侯友宜大讚：攜手許淑華讓南投更好

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

105秒「3姿勢」射擊36發子彈　國軍「實戰化射擊訓練」適用1年兵

民進黨今討論2024提名期程　綠黨團讚賴清德效率高：比普發現金還快

國民黨譏民進黨「蛋頭政府」　狂轟：陳吉仲回屏東養豬吧！

蔣萬安不去！蔣市府首出訪日本東京　李四川「先探路」與小池百合子交流

批林明溱忽視青年　民進黨作詩狂酸：明溱南投縣，有子身上依

遭高虹安前助理告《跟騷法》　四叉貓曝法院裁定書：終於還我清白

台美重大突破！　斷交後首次台灣外長進華府地區

6千有得等？藍批特別條例施行拖太久　他曝原因：一定最短時間內普發

憂參加228活動遭受難者家屬抗議？　蔣萬安：我就是平常心

周末南下站台林明溱？　侯友宜大讚：攜手許淑華讓南投更好

爽游峇里島風泳池、景觀房賞摩天輪！2星級飯店「2泊2食」1人6千元

微博瞎爆「大S被具俊曄捲走2.2億」癲癇復發入院！　1張照片秒惹眾怒

色爺爺搭訕國中女互加LINE　傳海量噁訊「女兒孫女第1次都給我」

華為與江淮聯手造車？　余承東：不親自造車「成立生態汽車聯盟」

無辜挨告與女辣醫婚外情　法院還王建民清白...關鍵證據曝光！

國台辦再喊話恢復16兩岸航點　強調大陸疫情「已得到很好的控制」

先筆記！　超商「大杯拿鐵買1送1、霜淇淋第2支10元」連5天搶

試・開箱／黑色素清零！5款大勢美白精華必Pick　毒蛇雜誌譽「毛孔救世主」

TOYOTA小鴨「變身華麗復古車」超吸睛！光岡最新力作售價69萬起

105秒「3姿勢」射擊36發子彈　國軍「實戰化射擊訓練」適用1年兵

政治熱門新聞

全台「蛋蛋危機」！陳吉仲道歉

蔡正元揭美「毀滅台灣計畫」　外交部駁斥

台美重大突破！　吳釗燮進華府地區

國民黨高層：將徵召侯友宜選總統

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

2024總統「三腳督」街頭民調　他拿近5成

徐巧芯寫給秦慧珠的公開信！　喊話「不是仇人」只想要公平初選

郭正亮曝藍營「大局條款」為卡侯友宜

立院三讀《疫後特別條例》　將發現金6千元

參選警鐘？郭台銘民調輸賴柯　名嘴曝「這原因」

王浩宇稱解決「行人地獄」靠公德心

六都立委好感度倒數TOP10！　高嘉瑜、費鴻泰為「這原因」上榜

即／基隆青年送電動機車來了　1萬台最快下半年交車

顧立雄、王美花存款破1500萬　擁上億不動產、名下0債務

更多熱門

相關新聞

二二八連假頑皮世界賞你一丈紅！

二二八連假頑皮世界賞你一丈紅！

228連假從2月25日起至28日，頑皮世界與台南學甲最具盛名的「2023蜀葵花文化節」串連，邀請大家春季到學甲賞花、感受春神來了的浪漫景緻外，並利用蜀葵花別名「一丈紅」大玩吃喝玩樂哏，讓遊客盡興外，更認識在地特色。

北市刑大追毒販　警轟6槍畫面曝

北市刑大追毒販　警轟6槍畫面曝

北市租套房　房客揭6慘況「租金1萬6」崩潰

北市租套房　房客揭6慘況「租金1萬6」崩潰

中橫關原段228連假...7至17時單線雙向通行

中橫關原段228連假...7至17時單線雙向通行

蔣萬安「每年補助5萬」政見難兌現

蔣萬安「每年補助5萬」政見難兌現

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安228二二八

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

看似溫柔其實很難征服的3大星座

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面