北上宣傳台灣國際蘭展　黃偉哲提出蘭花結合藝術文創「O2A」創新理念

▲2023台灣國際蘭展即將於3月4日到3月19日，在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區盛大開幕，台南市長黃偉哲22日上午特別前往台北101宣傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2023台灣國際蘭展即將於3月4日到3月19日在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區盛大開幕，台南市長黃偉哲22日上午特別前往台北101，與行政院農業委員會農糧署署長胡忠一、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮、台北101董事長張學舜等人一同宣傳。

黃偉哲表示，今年蘭展是中央接手主辦的第一年，台南市會全力以赴配合，讓蘭展及台灣蘭花產業發光發熱。





黃偉哲表示，去年2022台灣國際蘭展取得外銷訂單創新高達118億元的傲人成績，已超越疫情之前。期待2023蘭展更上一層樓，在B2B與B2C都取得好成績，讓台灣蘭花的鮮花與製品，被更廣大消費者所喜愛。此外，黃偉哲提出了蘭展「O2A」的創新理念，也就是蘭花(Orchid)與藝術(Art)的相遇激盪，希望蘭展能夠與文創產業和藝術家有美好邂逅與化學反應。



黃偉哲更特別提到，今年蘭展期間，適逢3月14日「白色情人節」，鼓勵大家2月14日情人節送玫瑰、3月14日白色情人節送白色蘭花，讓蘭花產業與民眾生活習俗結合，也更讓蘭花增添甜蜜色彩。





農業委員會署長胡忠一表示，台南市政府主辦台灣國際蘭展過去以來的成績有目共睹，讓台灣國際蘭展躍升為世界三大蘭展的地位，十分不容易，今年開始由農委會接手，中央也會持續與台南市政府密切合作，讓國際蘭展推陳出新、一年比一年好。



值得一提的是，去年台灣蘭展力挺烏克蘭，推出奈米技術噴印的烏克蘭國旗漸層蘭花，今年則為了表達對土耳其震災後祈福，將在蘭展現場推出土耳其國旗圖樣的蘭花，盼土耳其早日走過震災傷痛、重建家園。





為了將台灣蘭花推廣到各年齡層，今年展覽結合曾經生活在同時代的蘭花與恐龍，設計高達12米、長度19米的蘭展吉祥物Orchid獸 (Orchidsaur)及Orchid獸好朋友『蛇頸龍』，並打造適合親子同遊互動展區，邀請各年齡層民眾一起感受台灣蘭花產業的蓬勃生命力。





參觀2023台灣國際蘭展的民眾，可透過ibon、Fami、ACCUPASS活動通、KLOOK等購買蘭展門票，活動詳情請至「2023台灣國際蘭展」官網https:tios.tw//查詢，活動自3月4日至3月19日止，歡迎蒞臨參觀。