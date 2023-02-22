指揮中心規劃「疫苗+1」未來每年打一劑　薛瑞元揭原因

▲疾管署長交接典禮，衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心拍版新冠疫苗接種政策，未來一般人每年打一劑，若為高風險族群如長者、慢性病患則每年打兩劑。衛福部長薛瑞元今（22）日表示，是因為繼續打下去，大家很容易就忘記打到第幾劑，為了避免困擾，正在規劃一年的一個特定時間普遍施打，省得大家去特別去記「到底已經打了幾劑、打了幾個月了、是不是還要追加」。

新冠疫情逐漸步入尾聲，中央流行疫情指揮中心研擬未來新冠疫苗接種常態化，接種政策也出爐。指揮中心發言人羅一鈞昨日說明，經過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議通過，未來一般人每年打一劑，若為高風險族群如長者、慢性病患則每年打兩劑，接種兩劑者和前一劑間隔至少6個月。

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薛瑞元今日早出席疾管署長交接時受訪被問及每年接種一劑規劃，他先反問現場記者「大家記得打幾劑嗎？不錯，年輕人記憶力不錯」。薛瑞元進一步解釋，因為再打下去，大家會忘了到底打到第幾劑，為了避免困擾，正在規劃一年的一個特定時間普遍施打，省得大家去特別去記到底已經打了幾劑、打了幾個月了、是不是還要追加，避免這樣困擾。

羅一鈞說，為了再來有比較大的防疫鬆綁，提出3月、4月和地方政府加強動員接種活動「疫苗+1」，屆時不管打過還是沒打過，不管打幾劑，只要「三個月內沒打過的或者沒確診」都可以來接種一劑疫苗。針對活動詳細，薛瑞元說周四指揮中心公布。

媒體提問，新冠疫苗常態化之後指揮中心有沒有機會今年上半年退場、解編？薛瑞元說，這是兩件不同事情，新冠疫苗施打如果常態化，那就每年要打，這跟指揮中心的解編沒有關係。