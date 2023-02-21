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奇美醫麻醉部2022年學術成果　擠入全球50大行列

▲奇美醫學中心麻醉部副部長褚錦承教授指出，2022年麻醉部的論文發表量、質俱佳，網路公司Hanson臨床科研報導指出奇美醫學中心麻醉部的期刊影響係數總分數在全世界的麻醉科排名第24。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心麻醉部副部長褚錦承教授指出，2022年麻醉部的論文發表量、質俱佳，網路公司Hanson臨床科研報導指出奇美醫學中心麻醉部的期刊影響係數總分數在全世界的麻醉科排名第24。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心麻醉部部長陳貞吟強調，醫療之進步需仰賴於科學研究，論文的發表代表研究的成果被肯定，學術研究的表現與醫院重視醫療品質及人才的發展密不可分，在醫院的角度上，學術研究的成果常常可以促進相關科別的在醫療照護上的進步，人才的培育也與學術風氣的興盛緊密相關。

奇美醫學中心麻醉部副部長暨婦幼麻醉科主任褚錦承教授舉案例指出，64歲張先生，從事高科技業多年，早早就獲得財富自由，10年前歸隱山林，在鄉下購地，享受愜意的田園生活。也許是勤於耕作，幾個月前右下腹冒出了疝氣，原不以為意，但最近疼痛難受只好到奇美醫學中心就醫並接受手術。手術過程順利，不到1小時就完成。術後在恢復室時因傷口疼痛，經給予瑪啡類止痛藥，然而疼痛只稍稍緩解一些，又發現張先生主訴腹痛的同時，心跳變快，血壓也一直偏低，即便點滴灌注了很多輸液，但血壓仍未提升，這不太尋常的情形，立即讓他更提高警覺。

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褚錦承副部長曾利用台灣的醫療大數據進行研究，發現患有疝氣的中老年人，合併主動脈瘤風險，比沒有疝氣的同齡人高出許多。經仔細檢查病人腹部，安排腹部電腦斷層檢查，結果顯示病人確實有腹主動脈瘤，且部分已破裂，立即請心臟血管外科進行手術，化解了一場可能致命的危機。幾天之後，張先生順利出院，回到自己的山林，樂享他的寫意人生。張先生的案例也成為醫學研究與臨床實務結合的最佳見證。

在台灣各大醫學中心除了在增進臨床照護品質之外，如何提升醫院的研究風氣與論文發表已經成為各大醫院的重要課題之一。奇美醫學中心麻醉部近幾年在王志中教授、陳貞吟部長及幾位教授的帶領下學術風氣漸長，王志中教授的專長在於類鴉片藥品研究、AI大資料運算、AI新醫材研發及AI機器人研究等領域，近五年發表SCI論文超過150篇，並榮獲國家新創獎10餘座。

陳貞吟部長的專長則在帶狀皰疹神經性疼痛、癌症疼痛、營養與疼痛治療及麻醉與AI分析等方面，這幾年陸續獲得臺灣疼痛醫學會卓越講座獎、第17屆國家新創獎、第18屆國家新創獎-精進獎及2021年台灣疼痛醫學會學會獎之榮譽會員獎等。另外心臟麻醉科主任邢中熹教授、副部長褚錦承教授、一般麻醉科主任譚炳恆教授在基礎研究及健保資料庫及AI大資料運算方面也都成果豐碩。

▲奇美醫學中心麻醉部副部長褚錦承教授指出，2022年麻醉部的論文發表量、質俱佳，網路公司Hanson臨床科研報導指出奇美醫學中心麻醉部的期刊影響係數總分數在全世界的麻醉科排名第24。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心麻醉部的研究特色，就是以促進醫療品質為出發點的研究。例如如何減少全身麻醉後之噁心嘔吐一系列的研究，使得奇美醫學中心的術後噁心嘔吐之機會全臺最低，文章也被國際學會引用，列入臨床指引，也寫入麻醉學教課書，並榮獲國家生技醫療品質銅獎。近期麻醉部副部長褚錦承教授也運用大數據加上人工智慧演算法的AI麻醉風險預測，讓病人的麻醉風險評估更精確，成果也獲得國際綠點子發明暨設計競賽金牌獎及國家醫療品質潛力獎與標章之肯定。褚教授歷年的研究更獲得臺灣疼痛醫學會與心臟麻醉醫學會傑出研究獎。

基礎醫學方面的研究也是不遑多讓，心胸麻醉科主任邢中熹教授專長臨床導向性基礎研究，專攻發炎細胞素研發，曾獲美國及臺灣多項發明專利，臺灣心胸麻醉醫學會傑出研究獎及榮譽會員獎等。一般麻醉科主任譚炳恆教授運用小分子干擾核醣體在神經性疼痛的治療之尖端研究，發表在麻醉學門最佳期刊，也是獲得多項國際專利。譚教授也屢次得到疼痛醫學會最佳論文與傑出研究獎之肯定。

中生代醫師的研究表現更是毫不遜色，麻醉部醫師洪國全在統合分析與實證醫學方面的研究更是出類拔萃，不僅論文數量多，質量也非常高，多篇論文發表在麻醉學門第一名的期刊。洪醫師領導的研究團隊成員，不僅限於麻醉醫師，內外婦兒科多位醫師接受他的指導，成績更是斐然。

▲奇美醫學中心麻醉部副部長褚錦承教授指出，2022年麻醉部的論文發表量、質俱佳，網路公司Hanson臨床科研報導指出奇美醫學中心麻醉部的期刊影響係數總分數在全世界的麻醉科排名第24。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心麻醉部部長陳貞吟表示，除人員的學術專業之外，醫院重視麻醉安全，也尊重麻醉醫師專業。不只在臨床硬體添購影像式插管工具、麻醉深度監測儀與肌鬆監測儀提升麻醉照護品質，更在教學研究計畫給予全面性支持，並建置AI數據中心，透過科技讓麻醉過程更順利，不僅為醫病共識和醫療決策提供最佳利器，讓醫師可以安心工作之外，更能專心投入於學術研究，因此臨床人員不斷發表學術著作，讓台灣的學術實力可被世界看見。

在麻醉部的努力與醫院的支持下，2022年奇美醫學中心麻醉部的論文發表量全國最高；在論文的品質方面，最近網路公司Hanson臨床科研報導指出奇美醫學中心麻醉部的期刊影響係數總分數在全世界的麻醉科排名第24，足見這幾年的努力已經開花結果，不只讓臺灣麻醉醫師的學術能力被世界注意，也證實了醫院的支持是臨床人員學術成功的要件。

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