潑猴大鬧雲林海清宮「狂吃供品」　水果誘捕中箭落網...下場曝光

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林四湖鄉三條崙附近前陣子突然出現一隻台灣獼猴，於附近遊蕩覓食，大年初六更闖入海清宮搶食神桌上供品外，也曾企圖攻擊落單女童，附近居民紛紛緊閉門窗自保安全，也向相關單位喊話求助。1月30日在農業處配合單位進行吹箭麻醉圍捕後，目前已經野放至山林安全處。

▲▼獼猴闖海清宮搶食供品。（圖／記者蔡佩旻翻攝，以下同）

春節期間三條崙地區出現一隻成年台灣獼猴，時而在村莊遊蕩覓食，不僅侵入民宅偷吃東西，還會跑進海清宮供桌上搶水果供品，造成附近居民、香客的困擾及驚慌，更曾企圖攻擊一名小女孩，幸好小女孩的祖父及時發現大聲喝斥才嚇走獼猴，小女孩沒有受到傷害，事件傳開造成居民人心惶惶，家中門窗緊閉。

農業處副處長蔡耿宇表示，1月30日當天請防疫所派吹箭操作人員協助捕捉，過程中獼猴注意人類有捕捉動作，一度爬上屋頂觀望，後來請廟方提供水果放置地面引誘牠下來，捕捉人員靜候趁牠不注意時，進行吹箭一槍命中，纏鬥約40分鐘後終於將牠捕獲，確認其健康狀況並野放到山區。

蔡耿宇說明，農委會有公告台灣獼猴不得飼養，如有飼養狀況即違反動物保護法第26條第1項處5萬-25萬罰緩，呼籲民眾遇到台灣獼猴「不接觸、不干擾、不飼養」，應趕快通知農業處將派員處理以避免受傷。