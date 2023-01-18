奇美醫學中心贈員工環保保溫瓶　盼減塑環保再精進

▲奇美醫學中心院長林宏榮指出，農曆春節前夕，為帶動奇美醫學中心響應環保政策並強化同仁減塑意識，發送4253個「環保保溫瓶」給奇美醫學中心人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心院長林宏榮指出，農曆春節前夕，為帶動奇美醫學中心響應環保政策並強化同仁減塑意識，17日發送4253個「環保保溫瓶」給奇美醫學中心人員，藉此減少環保垃圾量，貫徹環境保育，營造綠色生活空間，讓環保永續融入日常生活。

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根據行政院環保署2021年調查結果顯示，台灣每年約耗費40億個一次性飲料杯，重達4.7公噸。於2022年7月實施一次用飲料杯限制使用對象及實施方式上路後，飲料杯的自備率由過去的6％提升至16％，成長了近3倍。

林宏榮院長指出，奇美醫學中心為進行跨域整合建構環境永續健康智慧醫院，以積極行動合力配合政府低碳、減碳、零碳環保目標，陸續推動無紙化、綠色採購、精準醫療、導入高科技醫療儀器、設置智慧病房、植樹綠化、設置太陽能等節能設施，以短期、中期、長期的計畫來強化綠色管理機制。

奇美醫學中心一直以來推動環保節能不遺餘力且備受肯定，近7年來，從2017年獲得衛生福利部「實施電子病歷及互動應用績優醫院～無紙化推展」金獎，並自2017年起連續5年獲得「績優綠色採購企業獎」，2020年起連續3年榮獲國家最高環保榮譽之「國家企業環保獎」非製造組－第二屆銀級獎、第三屆及第四屆銅級獎，並獲得總統召見進總統府接受表揚。

2022年榮獲全球無菸健康照護服務網絡(GNTH)「無菸醫院國際金獎」，「數位財務與會計-建置電子發票即時雲」團隊首度參加國家品質標章暨國家生技醫療品質獎(SNQ)即獲得醫療院所類醫院醫務管理組-國家品質標章認證；更通過綠色餐廳認證，選用在地的食材、推廣低碳飲食、減糖飲食、降低一次性餐具及提袋，食品及食材更引進ISO14001認證食品，減碳成效有目共睹。全體同仁並推廣生活環保，每年固定於世界地球日舉辦淨灘、捐血、小農市集等環保永續及食農教育一系列活動，除此之外更以醫療機構低碳智慧決策模式，建構奇美醫學中心綠色環保健康醫療環境的終極目標。

營養科組長賴春宏說明，因氣候變遷的關係，所以全球暖化現象日趨明顯，對於生態體系、水土資源、人類社經活動與生命安全等都會造成很大的傷害。現在許多大企業針對節能減碳都有進行相關政策及措施，奇美醫學中心對於環保永續更是不遺餘力，持續為國家和社會做出貢獻，期盼藉由這次的「幸福滿杯、幸福相陪」環保保溫瓶贈瓶同仁之活動，再次拋磚引玉，引帶風潮，讓更多企業也能一起響應，大家一起為環保永續共盡心力及企業責任。

看到奇美醫學中心發送環保保溫瓶予同仁，民眾也被這濃濃的環保意識氛圍號召下，積極來響應環保愛地球的行動，在開會或是用餐的時候也能減少一般性紙杯、塑膠杯的使用，出去外面購買飲料的時候，也會有一些折扣的優惠，讓更多的民眾願意嘗試使用環保杯，對於民眾的生活也是不無小補，更有一些店家有循環杯可以借用，讓減塑政策融入生活中。

泌尿外科主治醫師謝昆霖也說，多喝水、少憋尿是泌尿道感染及結石預防最基本的觀念，但往往大家知道卻不易做到，而醫護人員更是知易行難的風險族群。尤其這兩、三年的嚴峻疫情，造成工作量加重且加上防護裝備穿脫，造成泌尿道感染求診的員工不少。院方此次發送環保保溫瓶不只是實用的禮物，更是貼心叮嚀大家照顧病人當下也要需適量的飲水，減少疾病發生。

林宏榮院長強調，隨著環保意識抬頭下，奇美醫學中心結合企業，積極推廣環保活動，藉由環境政策(節能、減碳、創能)，實踐永續低碳。根據奇美醫學中心統計，院內餐廳及咖啡廳內2020及2021年共使用436440個一次性的飲料杯，因行政院環保署2022年7月開始實施自備飲料杯政策後，6個月內共減少48560個一次性的飲料杯用量。雖然近年來也有越來越多的同仁自備環保杯購買飲品，但仍希望同仁少用一次性水杯，環保愛地球，所以此次統一發放環保保溫瓶予全院同仁，期藉此推動淘汰一次性飲料杯，更期逐步達到環保減塑的終極目標。没有最好，只有更好，讓我們一起攜手共創美好！