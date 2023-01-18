　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

奇美醫學中心贈員工環保保溫瓶　盼減塑環保再精進

▲奇美醫學中心院長林宏榮指出，農曆春節前夕，為帶動奇美醫學中心響應環保政策並強化同仁減塑意識，發送4253個「環保保溫瓶」給奇美醫學中心人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心院長林宏榮指出，農曆春節前夕，為帶動奇美醫學中心響應環保政策並強化同仁減塑意識，發送4253個「環保保溫瓶」給奇美醫學中心人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心院長林宏榮指出，農曆春節前夕，為帶動奇美醫學中心響應環保政策並強化同仁減塑意識，17日發送4253個「環保保溫瓶」給奇美醫學中心人員，藉此減少環保垃圾量，貫徹環境保育，營造綠色生活空間，讓環保永續融入日常生活。

▲奇美醫學中心院長林宏榮指出，農曆春節前夕，為帶動奇美醫學中心響應環保政策並強化同仁減塑意識，發送4253個「環保保溫瓶」給奇美醫學中心人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據行政院環保署2021年調查結果顯示，台灣每年約耗費40億個一次性飲料杯，重達4.7公噸。於2022年7月實施一次用飲料杯限制使用對象及實施方式上路後，飲料杯的自備率由過去的6％提升至16％，成長了近3倍。

林宏榮院長指出，奇美醫學中心為進行跨域整合建構環境永續健康智慧醫院，以積極行動合力配合政府低碳、減碳、零碳環保目標，陸續推動無紙化、綠色採購、精準醫療、導入高科技醫療儀器、設置智慧病房、植樹綠化、設置太陽能等節能設施，以短期、中期、長期的計畫來強化綠色管理機制。

奇美醫學中心一直以來推動環保節能不遺餘力且備受肯定，近7年來，從2017年獲得衛生福利部「實施電子病歷及互動應用績優醫院～無紙化推展」金獎，並自2017年起連續5年獲得「績優綠色採購企業獎」，2020年起連續3年榮獲國家最高環保榮譽之「國家企業環保獎」非製造組－第二屆銀級獎、第三屆及第四屆銅級獎，並獲得總統召見進總統府接受表揚。

2022年榮獲全球無菸健康照護服務網絡(GNTH)「無菸醫院國際金獎」，「數位財務與會計-建置電子發票即時雲」團隊首度參加國家品質標章暨國家生技醫療品質獎(SNQ)即獲得醫療院所類醫院醫務管理組-國家品質標章認證；更通過綠色餐廳認證，選用在地的食材、推廣低碳飲食、減糖飲食、降低一次性餐具及提袋，食品及食材更引進ISO14001認證食品，減碳成效有目共睹。全體同仁並推廣生活環保，每年固定於世界地球日舉辦淨灘、捐血、小農市集等環保永續及食農教育一系列活動，除此之外更以醫療機構低碳智慧決策模式，建構奇美醫學中心綠色環保健康醫療環境的終極目標。

營養科組長賴春宏說明，因氣候變遷的關係，所以全球暖化現象日趨明顯，對於生態體系、水土資源、人類社經活動與生命安全等都會造成很大的傷害。現在許多大企業針對節能減碳都有進行相關政策及措施，奇美醫學中心對於環保永續更是不遺餘力，持續為國家和社會做出貢獻，期盼藉由這次的「幸福滿杯、幸福相陪」環保保溫瓶贈瓶同仁之活動，再次拋磚引玉，引帶風潮，讓更多企業也能一起響應，大家一起為環保永續共盡心力及企業責任。

▲奇美醫學中心院長林宏榮指出，農曆春節前夕，為帶動奇美醫學中心響應環保政策並強化同仁減塑意識，發送4253個「環保保溫瓶」給奇美醫學中心人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

看到奇美醫學中心發送環保保溫瓶予同仁，民眾也被這濃濃的環保意識氛圍號召下，積極來響應環保愛地球的行動，在開會或是用餐的時候也能減少一般性紙杯、塑膠杯的使用，出去外面購買飲料的時候，也會有一些折扣的優惠，讓更多的民眾願意嘗試使用環保杯，對於民眾的生活也是不無小補，更有一些店家有循環杯可以借用，讓減塑政策融入生活中。

泌尿外科主治醫師謝昆霖也說，多喝水、少憋尿是泌尿道感染及結石預防最基本的觀念，但往往大家知道卻不易做到，而醫護人員更是知易行難的風險族群。尤其這兩、三年的嚴峻疫情，造成工作量加重且加上防護裝備穿脫，造成泌尿道感染求診的員工不少。院方此次發送環保保溫瓶不只是實用的禮物，更是貼心叮嚀大家照顧病人當下也要需適量的飲水，減少疾病發生。

▲奇美醫學中心院長林宏榮指出，農曆春節前夕，為帶動奇美醫學中心響應環保政策並強化同仁減塑意識，發送4253個「環保保溫瓶」給奇美醫學中心人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宏榮院長強調，隨著環保意識抬頭下，奇美醫學中心結合企業，積極推廣環保活動，藉由環境政策(節能、減碳、創能)，實踐永續低碳。根據奇美醫學中心統計，院內餐廳及咖啡廳內2020及2021年共使用436440個一次性的飲料杯，因行政院環保署2022年7月開始實施自備飲料杯政策後，6個月內共減少48560個一次性的飲料杯用量。雖然近年來也有越來越多的同仁自備環保杯購買飲品，但仍希望同仁少用一次性水杯，環保愛地球，所以此次統一發放環保保溫瓶予全院同仁，期藉此推動淘汰一次性飲料杯，更期逐步達到環保減塑的終極目標。没有最好，只有更好，讓我們一起攜手共創美好！

ET快訊
快訊／廖老大慘了！　倒店加盟主集體提告
500kg木桌「高速墜樓」！　搬家公司慘了
快訊／澳洲客機發出求救訊號！　機上載100多人
LIVE／6000元紅包恐變清明禮金　螺螄粉禁到黃飛紅！魔芋
募資82萬竟是淘寶貨！　「灌水1500元」加價賣
快訊／被控289項罪！　「洗米華」重判18年
快訊／新北孝子遭撞後被輾　血肉模糊慘死
快訊／8警幫黑道大老慶生！重懲出爐...分局長也慘了
兔年祝賀「LINE終極必載貼圖」！　38款大放送

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

WeMo春節「24小時不打烊」！過年抽百萬壓歲錢　1條件抽免費騎車

天冷非創傷性腦中風人數上升　南投衛生局：有中風6大前兆速就醫

又一老店消失！台中50年名店烤肉沙拉歇業...闆娘過世無人接手

誠品書店進駐高雄衛武營！開幕送福袋　採光挑高天井空間搶先看

社會科考題與去年雷同...桃園300小學生今重考　家長：有必要嗎？

華航、The North Face推「全新旅行包」　搭長程2艙等免費拿

北市交通讓米其林主廚崩潰：天殺的塞車輪迴！　網友指這裡更慘

里民手刀快衝！「最美里長」何芝寧送5元發財金　限量只有500份

期末考2科重考！埔里國小學童超崩潰　南投縣教育處回應了

誇張！東港海事公然翻查學生行李　人本：教部應徹查並追究責任

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

WeMo春節「24小時不打烊」！過年抽百萬壓歲錢　1條件抽免費騎車

天冷非創傷性腦中風人數上升　南投衛生局：有中風6大前兆速就醫

又一老店消失！台中50年名店烤肉沙拉歇業...闆娘過世無人接手

誠品書店進駐高雄衛武營！開幕送福袋　採光挑高天井空間搶先看

社會科考題與去年雷同...桃園300小學生今重考　家長：有必要嗎？

華航、The North Face推「全新旅行包」　搭長程2艙等免費拿

北市交通讓米其林主廚崩潰：天殺的塞車輪迴！　網友指這裡更慘

里民手刀快衝！「最美里長」何芝寧送5元發財金　限量只有500份

期末考2科重考！埔里國小學童超崩潰　南投縣教育處回應了

誇張！東港海事公然翻查學生行李　人本：教部應徹查並追究責任

台台併、遠亞併附帶條件過關？NCC下午3點有結果

1斤螺螄得洗至少5次才乾淨！　口味多樣是台菜奧秘之處

WeMo春節「24小時不打烊」！過年抽百萬壓歲錢　1條件抽免費騎車

男酒駕+無照14次拒繳25萬　「社子島房產遭查封」6天籌錢繳清

約好一起跨年！癌末貴賓守約看完煙火道別　隔2天躺媽懷裡離世

工程師年前提離職「做1件事」年終獎金0元！連考績都不打

葡萄糖胺作用有哪些？可治療關節炎？葡萄糖胺迷思一次搞懂

Google賀新春！輸入關鍵字　超萌「兔兔煙火」放給你看

「全球最塞」10大城市出爐！　第一名每年浪費156小時塞車

《臥龍：蒼天隕落》秀最新劇情片　與在地潮牌WEAVISM推聯名服飾

生活熱門新聞

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

春節2段式變天　初二下探13度

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

「阿霞飯店」爆內鬥！　2弟、5弟為一封信撕破臉

更多熱門

相關新聞

逛花蓮東大門夜市「掏1神物」現折5元

逛花蓮東大門夜市「掏1神物」現折5元

隨著環保意識提高，許多人出門會攜帶環保杯、環保餐具，希望可以達到減少垃圾的效果，一名網友表示，日前到花蓮東大門夜市，意外發現夜市推廣環保不塑比以往還要積極，不僅如此，除了帶環保杯享有5元的折扣，自備餐盒也同樣享5元優惠。

50年前預測暖化　石油商不甩環保爽賺

50年前預測暖化　石油商不甩環保爽賺

NBA球衣變身潮流小袋「限量推出」　球迷秒殺！

NBA球衣變身潮流小袋「限量推出」　球迷秒殺！

車子有了什麼配備反而不喜歡？

車子有了什麼配備反而不喜歡？

碗盤洗到「ㄍㄧ拐聲」不代表真正洗淨

碗盤洗到「ㄍㄧ拐聲」不代表真正洗淨

關鍵字：

奇美環保保溫瓶減塑

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

女友狂嫌他「吃飯像豬」怒分手！醫一看超心疼

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面