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2023ChatGPT數位永續論壇　3月4日展現「AI的亞洲大學」

▲亞大每年舉辦各院系成果發表會，都會吸引大批家長和同學參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲亞大職能治療系，培育專業職能治療師，開設全國唯一「動物輔助治療」專業課程，國考職能治療師的平均考照率，更遠超過全國平均值。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

亞洲大學將在3月4日舉辦院系特色成果展，展現全校推動AI人工智慧的基礎教學研究與合作，及6個學院全面AI跨領域運用與實作課程；針對ChatGPT運用，特別舉辦「2023ChatGPT數位永續論壇」，結合產、學界談如何使用新科技看永續發展趨勢，讓準大學生和家長能掌握未來脈動，展現「AI的亞大」。

亞大校長蔡進發表示，人工智能聊天機器人ChatGPT全球颳起旋風，也捲起一波AI大商機，ChatGPT是不是會衝擊大學及升學，也引起熱烈討論。無可否認，AI絕對是現階段和未來主流，考生在選填志願時，要問自己是不是能跟上這波新趨勢？所學專業和未來就業不會被科技所取代。亞大的「AI與國際化」，帶學生放眼世界。

「2023ChatGPT數位永續論壇」，亦在上午10時，於哈佛學院講堂實體和線上同步登場，由校長蔡進發、亞大產學長王昭能、ESG永續發展協會余政龍博士、臥龍智慧環境公司總經理謝文彬、漢星科技公司李欽誠等，聯結產業與學界，邀請水資源、廢熱處理及碳盤查等相關專家，分享目前台灣永續遇到的問題及發展趨勢，以ChatGPT看聯合國永續發展目標SDGs發展趨勢。

▲亞大每年舉辦各院系成果發表會，都會吸引大批家長和同學參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲亞大管理學院，提供學生體驗AI管理平台與金融科技介紹。（圖／記者游瓊華翻攝）

亞大「院系特色成果展暨大學申請入學志願選填說明會」，邀請新生、高中學子到亞大當「1日大學生」，參觀6大學院的特色成果與體驗活動，有老師講解，指導體驗最新設備。今年考生只要完成參觀3個學院闖關後，就可獲抽獎資格，有Apple Ipad平板、Apple airpods耳機、無線滑鼠、行動電源等多項獎品。

考生最關心的選填志願，將於上午10時在亞洲會議中心舉辦大學申請入學志願選填說明會，邀請升學輔導專家指導如何使用落點分析及選填志願，傳授學習歷程檔案的準備、面試技巧說明，念亞大也可以到中醫大跨校修課，獲兩校「雙聯學位」、「雙主修」、「輔系」「跨領域學程」、「他系專長學程」，新生入學高額獎學金等。

在各院系特色中，資電學院、資發處以數位學習、科技應用創新、永續發展為主題，展示光牆與元宇宙XR沉浸式互動體驗；與亞馬遜AWS創設「智慧醫療大健康產業」雲創學院；菁英程式設計團隊展示AI人工智慧相關落地應用，人工智慧教育展、Sphero智能球、學Python玩創客、星空電影院、最新潮流的AR/VR遊戲體驗。

醫學暨健康學院以「智慧健康照護」為主題，提供動態視力服務、聽力與語言測試體驗；職治系的注意力AI學習，融入職能治療專業教學展示；物治系智慧人工復能與運動傷害防護的指導，以及4大專科系列體驗活動。護理學院展示護理元宇宙基地，包含智慧生命徵象監測體驗、醫療照護VR/AR移動病房體驗，緊急救護之智慧情境模擬等。

人文社會學院展示校友微型創業、國際移動力成果、AI機器人體驗英語學習、AR / VR智慧互動英語情境感官體驗等。設計學院展示同學參與國際競賽的豐碩成果，室設系推出元宇宙體驗，時尚系提供製作服飾精品體驗。

管理學院以「綠色商機發展無限、智慧管理迎向未來」為主題，展示綠色商機成果、安排體驗元宇宙的活動、智慧金融主題、人工智慧應用在會計資訊成果；休憩系首次舉辦草地野餐日，體驗自然活動與瑜珈課程。

為方便外地學子來校參加，亞大在台鐵台中車站有配合專人引導、專車接送，活動詳情請上亞洲大學招生處官網查詢，連絡電話04-23323456轉分機3132~3135，報名連結https://pse.is/4qaxee。

▲亞大每年舉辦各院系成果發表會，都會吸引大批家長和同學參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲亞大每年舉辦各院系成果發表會，都會吸引大批家長和同學參與。（圖／記者游瓊華翻攝）
 

 

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亞洲大學台中AI升學ChatGPT論壇

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