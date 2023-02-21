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大陸 大陸焦點 特派現場

急起直追ChatGPT！大陸發布首個模型「MOSS」　當晚網站就癱了

▲復旦大學發布大陸首個模型「MOSS」。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

▲復旦大學發布大陸首個模型「MOSS」。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT近日成為輿論焦點，與此同時正值中美科技之爭加劇之際，大陸企業也奮起直追，研製自產的首個類似模型。20日，復旦大學團隊宣布已研發出大陸首個類ChatGPT模型MOSS。復旦MOSS公開後，引起不少網友關注。不過，由於瞬時訪問壓力過大，MOSS服務器當晚就被擠崩潰了。

據《上觀新聞》從復旦大學自然語言處理實驗室獲悉，大陸第一個對話式大型語言模型MOSS已由復旦大學計算機科學技術學院邱錫鵬教授團隊發布至公開平台。

報導稱，在開發的基本步驟上，MOSS與ChatGPT一樣，包括自然語言模型的基座訓練、理解人類意圖的對話能力訓練兩個階段。不過相較於對話能力訓練階段，OpenAI收集了至少幾十萬條人類指令，讓各行各業的專業標注員寫出指令回覆，再將它們輸入模型基座；復旦團隊則採用不同的路線，通過讓MOSS和人類以及其他對話模型都進行交互，提升了學習效率和研發效率，短時間內就完成對話能力訓練。

邱錫鵬坦言，「MOSS與ChatGPT的差距主要在自然語言模型基座預訓練這個階段。MOSS的參數量比ChatGPT小一個數量級，在任務完成度和知識儲備量上，還有很大提升空間。」

報導強調，目前MOSS已進入內測階段，內測將在使用者許可的情況下獲取資料，還將收集使用者的回饋意見，希望借此大幅增強MOSS的對話能力。

不過，20日晚間大陸社交媒體上出現截圖，顯示該平台「服務器流量過載，請明天上午重試」。對此，MOSS官網21日發布公告坦言，「MOSS還是一個非常不成熟的模型，距離ChatGPT還有很長的路需要走。我們一個學術研究的實驗室無法做出和ChatGPT能力相近的模型，MOSS只是想在百億規模參數上探索和驗證ChatGPT的技術路線，並且實現各種對話能力。」

公告稱，「我們最初的想法只是想將MOSS進行內測，以便我們可以進一步優化，沒有想到會引起這麼大的關注，我們的計算資源不足以支持如此大的訪問量，並且作為學術團隊我們也沒有相關的工程經驗，給大家造成非常不好的體驗和第一印象，在此向大家致以真誠的歉意。 」

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