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社會 社會焦點 保障人權

台74線驚見「雙人沙發」擋路中央　貨車駕駛小跑步「領回」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台74線18日有一名粗心駕駛未將沙發綁好，整張雙人沙發掉落路中，嚇得後車趕緊閃避。（圖／民眾提供，下同）

記者許權毅／台中報導

太扯啦！環繞台中的台74線時常因車禍造成壅塞，沒想到更有粗心駕駛未將物品綁妥，整個「雙人沙發」就掉落在快速道路上。18日14時許有民眾行經台74線大里段，發現前方有不明物，前車均趕緊煞車繞開，定睛一看才發現是一個淺色沙發，往前行駛還有一名駕駛在路邊小跑步，想趕緊將沙發「領回」。霧峰分局指出，員警到場後並無發現掉落物，將依法開罰，最高可處18000元罰鍰。

賴姓駕駛18日14時32分行經台74線西向26k處，竟然遇到整張雙人沙發掉落路中，前方則有一名小貨車駕駛趕緊將車靠邊停，小跑步往回跑，疑似想把沙發撿回。目擊的賴姓駕駛直呼「貨物綁好真的很重要！雙人沙發景觀第一排...」，不少網友附和表示，「常跟朋友開玩笑，缺什麼就去台74線撿，什麼都有！」諷刺有許多粗心駕駛將物品掉落，導致意外頻傳。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

轄區霧峰分局警方表示，派出所員警接獲民眾報案後，立即前往該處巡邏，但並未發現掉落物，將通知車主到案說明，並且依照《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款舉發，可處新台幣3000元以上18000元以下罰鍰。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

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