台中光電產出六都第三　年產7億度電可供應19萬戶

▲台中光電產出六都第三，年產7億度電可供19萬戶。（圖／台中市經發局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府積極推動再生能源發展，依台電公司統計，台中111年底再生能源累計裝置容量達182萬瓩，主要包含風力、水力及太陽光電，年發電量推估可高達35億度，其中太陽光電年發電量約7億度，為六都第三。市府表示，將持續鼓勵公、私部門建置再生能源，不僅可享受售電經濟效益，更順應全球綠能趨勢，攜手共推綠色淨零轉型，邁向2050淨零碳排。

依台電公司統計，111年度台中太陽光電發電效率為每瓩年發電量1261度，發電效率良好，居六都第一;光電裝置容量已達55萬瓩，由六都第4進步至六都第3，不僅111年上半年提早達成「光電4倍增」目標，年發電量更達7億度電，預估年產出綠電可多供給19萬戶一般家庭年用電量，換算目前每年減碳量約35萬公噸，相當於種植2900萬棵樹的固碳量。

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經濟發展局張峯源局長說明，市長盧秀燕相當重視空氣改善及淨零碳排，積極發展再生能源，其中太陽光電方面，台中因地形限制，主要以「屋頂型太陽光電」為建置目標，中市府積極透過管制與獎勵雙向策略發展光電，管制部分以「市管案場率先建置」及「用電大戶設置再生能源」加強推動。

張峯源補充，截至111年底，市管案場及用電大戶建置太陽光電裝置容量皆已逾10萬瓩，成效相當亮眼;獎勵部分，則以「太陽光電補助」、「低碳商場認證」及「綠能競賽」，透過實質獎勵及專案輔導提升民間自主建置光電，申請相當踴躍，至少逾百家台中企業受惠，中市府全力協助企業拚綠電。