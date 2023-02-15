骨折醫療費花光積蓄　失聯移工「打石膏自首」：我想回家

▲阿增因逃逸失去健保身分，面臨龐大醫藥費非常苦惱，最後在移民署專勤局的專案下順利返鄉。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

越南籍失聯移工「阿增」過年期間車禍自摔，導致左手骨折，面臨未來需長期療養一籌莫展，加上父母要他回國的殷切期盼，阮囊羞澀的他得知移民署現正辦理「擴大逾期停居留外來人口自行到案」專案後，立刻到移民署新竹縣專勤隊自行到案，在專勤隊人員協助下，第2天就搭機返回越南家鄉。

「阿增」在過年期間騎車外出，不小心自摔，導致左手骨折，因擔心逾期居留身分曝光，不敢報警，忍著痛自行就醫，加上失聯後失去健保，數萬元醫療費已將積蓄快花光。

▲▼阿增從同鄉口中得知移民署「擴大自行到案」專案，鼓起勇氣主動到案，終於回家。





「阿增」的越南家人得知後很擔心，苦勸他趕快回家療養，但面臨高額罰款讓「阿增」進退兩難、夜夜失眠。

直到好心的同鄉姐姐告知他，移民署「擴大自行到案」專案採最低罰鍰新台幣2千元、免收容及不管制等措施，才讓「阿增」看到希望，鼓起勇氣主動前往專勤隊到案，暖心的專勤隊人員見他手骨折後影響日常生活自理，積極協助辦理相關出境事宜，終於讓「阿增」在隔日就搭機返回鄉。

▲「擴大逾期停居留外來人口自行到案」專案自2月1日起至6月30日截止。未來「入出國及移民法」修法後將加重處罰。

「阿增」說感謝移民署辦這個擴大自行到案專案，「今晚終於可以安心睡覺，我爸爸媽媽也說謝謝你們哦」！

新竹縣專勤隊隊長李文達表示，「擴大逾期停居留外來人口自行到案」專案自2月1日起至6月30日截止。未來「入出國及移民法」修法後，外國人逾期停居留罰鍰將加重處罰，從現行新台幣2千元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間自最高3年改為最高10年。

移民署呼籲，在臺逾期停居留之外來人口儘快自行到案，另可撥打移民署多國語言免付費專線0800-024-881或新竹縣專勤隊03-5251343洽詢。