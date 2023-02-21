快訊／連18降！今本土+16911「比上周少15.9%」　增44死

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情連續18天下降！中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增16,911例本土個案及342例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。今日新增的病例數較上週二(20,116)少3,205例，減少約15.9%。

指揮中心表示，個案分布為新北市(3,024例)，高雄市(2,084例)，臺中市(1,949例)，桃園市(1,734例)，臺南市(1,684例)，臺北市(1,478例)，彰化縣(818例)，屏東縣(514例)，雲林縣(476例)，新竹縣(466例)，苗栗縣(393例)，宜蘭縣(389例)，新竹市(374例)，嘉義縣(294例)，南投縣(275例)，花蓮縣(268例)，基隆市(234例)，嘉義市(203例)，臺東縣(155例)，澎湖縣(56例)，金門縣(35例)，連江縣(8例)。

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▲2/21新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為25例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、40例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月28日至今(2023)年2月18日，死亡日期介於今年2月6日至2月18日。

指揮中心說明，今日新增342例境外移入個案中，為139例男性、203例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月21日至2月19日。至於新冠疫苗接種方面，昨(2/20)日總共接種19,844人次，其中莫德納次世代疫苗接種16,933劑。

指揮中心統計，自2020年起國內COVID-19累計9,954,456例確診、17,608例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲2/21本土病例分析。（圖／指揮中心提供）