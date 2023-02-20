「BQ.1倍數增加」15%→32%　羅一鈞：BA.2.75還是主流

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布最新變異株基因定序結果，發言人羅一鈞指出，目前BA.2.75仍是主流，但BQ.1後來居上，BA.5則已經到尾聲，其中BQ.1從上周15%到本周32％，呈現倍數增加。

羅一鈞說明，上周檢驗69例變異株定序，本土有38例，境外有31例，38例本土中，BA.2.75有25例，BQ.1有12例，BA.5有1例，佔比分別是66%、32%、3%，值得注意的是，上周BQ.1只有15%，本周增加到32%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞表示，目前BA.2.75仍為主流，BQ.1目前已經超過3成，反應春節出國民眾，從歐美或日韓確診，還要持續觀察會不會超過BA.2.75，而原來流行的BA.5疫情看來已經到尾聲。

▲新興變異株監控結果。（圖／指揮中心提供）



另外，針對國內境外移入之31例個案，入境日介於今(2023)年2月2日至2月19日。其中檢出19例BA.2.75個案分別自日本(7例)，韓國(4例)，中國(2例)，印尼、香港、泰國、越南、新加坡及澳門(各1例)移入；6例XBB個案分別自日本(2例)，土耳其、印尼、美國及馬來西亞(各1例)移入；5例BA.5分別自中國(4例)，日本(1例)移入；1例BF.7個案自日本移入。

▲新興變異株監控結果。（圖／指揮中心提供）