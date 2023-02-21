豪放9顆肉圓！超狂「紅糟肉圓比薩」只賣4周　尬米醬、香菜超欠吃

▲超狂紅糟肉圓比薩限時4周吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

還在吵肉圓南蒸北炸嗎？人氣速食店品牌「必勝客」這次直接把肉圓放進比薩當中拿去烤了，強勢推出超狂「呷霸王紅糟肉圓比薩」，不僅豪放了9顆烤肉圓，還淋上古早味肉圓米醬，搭配濃郁起司、薄脆餅皮大口咬下，口感超級豐富，即日起於全門市限量開賣，只賣4周，比薩控把握機會吃。

▲1個比薩裡頭放滿了9顆肉圓。

繼蚵仔煎、豬血糕後，必勝客這次選中「肉圓」作為主角，推出全新「呷霸王紅糟肉圓比薩」，有別於以往非炸即蒸的肉圓吃法，首度打造「烤肉圓」，每一顆肉圓內餡特意使用屏東紅糟醬抓醃入味、帶著微微酒香的豬肉加上雲林產麻竹筍，再用豬油及香油煸出蝦米鮮味及香菇香氣，最後拌入油蔥酥提味，口感多汁飽滿。

醬汁部分則是選用台灣契作稻米製成無人工添加糯米粉佐以蒜頭，重現經典古早味的肉圓米醬，最後撒上彰化小農香菜，每一口還能吃到拔絲起司、薄脆餅皮，肯定要搶嚐鮮，即日起於全門市限時4周上市，數量有限、售完為止，且開放搭配外帶買大送大，外送買大送小等優惠，趕緊揪同事、朋友一起吃。

▲SUBWAY最新鄉村培根雞柳堡。

另，SUBWAY近日則推出最新「鄉村培根雞柳堡」，特意選用嫩雞柳條、香烤培根作為主角，搭配萵苣絲、番茄片、青椒絲、英式切片起司，最後淋上酸甜鄉村沙拉醬，一次夾進麵包當中，每一口都能吃到雙重肉感及豐富配料，即日起於全門市上市。