超商「抗漲優惠」來了！麵包2入只要50元　家庭號飲品下殺73折

▲7-11推出2大抗漲優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

力拼抗漲免跑超市量販，衝一趟超商就搞定！就有超商自即日起推出「2大抗漲優惠」，家庭號飲品最低下殺73折，像是瑞穗鮮乳930ml原價92元，單件95折後優惠價87元，再送7點OPENPOINT點數，等於只要80元，而中南部限定門市則有「指定麵包2入50元」超殺折扣。

7-11祭出「2大抗漲優惠」，即日起至3/7止，家庭號飲品下殺單件95折，OPEN POINT會員還可再加贈點數，換算下來平均73～89折；像是瑞穗鮮乳930ml原價92元，單件95折後優惠價87元，還能再回饋7點OPENPOINT點數，等於只要80元，瑞穗鮮乳大容量1858ml原價179元，95折後再回饋10點OPENPOINT點數，現省19元。

▲家庭號飲品平均73～89折；中南部限定門市有「指定麵包2入50元」優惠。



再來則是「中南部限定3400間門市麵包優惠」，即日起至2/22止，指定麵包可享「2入50元」，品項包含經典款菱格香菠蘿麵包、海鹽羅宋、卡士達等人氣商品，還有近期超夯韓式蒜蒜包；另外，2/22起至3/21止，接續於中南部地區限定門市展開麵包指定品項「第2件69折」。

▲甜甜圈變成迷你披薩了。（圖／Mister Donut提供，下同）

▲披薩有青醬、紅醬2口味選擇。

Mister Donut甜甜圈化身鹹香MINI PIZZA，強勢推出「青醬燻雞」、「紅醬德腸」MINI披薩系列輕食，選用鬆軟的酵母麵團作為披薩餅皮，分別抹上經典義式青醬搭配特選燻雞片、經典義式番茄紅醬搭配德式香腸，最後撒上起司絲，加熱後不僅能吃到濃郁醬香還有罪惡牽絲口感。

▲水果派裡頭吃得到雙餡。

加碼吃2款法式水果派，其中，「法式檸檬派」是在酥鬆派皮內填滿酸甜檸檬及牛奶卡士達雙餡，而「藍莓果實派」則是牛奶卡士達醬搭配滿滿藍莓果粒的內餡組合，即日起於全門市開賣，期間限定、售完為止；至2/23前還可享買6送3優惠，提醒須含1款指定商品才可享有小確幸。