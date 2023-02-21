藍委揭「郭台銘選總統」3不足　黨內多支持侯友宜：沒必要刺激他

▲挺郭派人馬主張「非綠聯盟」替郭台銘解套黨籍問題，同時也整合柯文哲，但黨內並不看好。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「我們就已經有侯友宜了，還有沒有必要替郭董開啟初選後門？」一名藍營資深立委直言：「你問我支持誰？我當然支持侯友宜。」他強調，讓鴻海集團創辦人郭台銘回黨，且具備被提名資格並非簡單之事，且目前黨內有意參選立委者，多數傾向挺新北市長侯友宜，「只是大家不願正面表態，因為沒必要刺激郭董，跟人家做對。」

「郭台銘的底氣跟2019年相比，實在是差太遠了。」一名藍營人士也分析，當年郭是在前黨主席吳敦義頒發榮譽黨員狀下，回國民黨投入總統初選，但最後卻因落敗，就質疑選舉不公退黨，「難道郭董不明白，分手的方式就決定了復合的可能性嗎？他要回黨沒問題，問題是一回來就要人家幫你開『綠色通道』選總統？這會不會要求太多了。」

▲郭台銘2019年獲頒榮譽黨員狀，回國民黨選總統氣勢磅礴，如今卻因黨籍問題卡關。

這名人士進一步說，雖然郭的民調及民間聲望不差，現階段與侯友宜相較應是旗鼓相當，但這是在侯未表態的情勢下，且郭有3大不足無法選總統，「第1是內部應援不足，根本沒人替你說話；第2是外部檢驗不足，像是中國等問題如何解決？第3是個人政治經驗不足，容易做出錯誤判斷，這都是郭目前的弱點。」

一位不願具名的國民黨立委也直言：「現在檯面上有哪些黨內大咖真正在替郭講話？沒有嘛！頂多只有王（金平）院長願意跟郭合體，但王也強調總統人選必須是國民黨提名的，他才會支持！」反觀侯雖跟黨內連結度不高、較獨善其身，但他至少始終是國民黨籍，也歷經2次大選，「要選的民代自然知道要支持誰。」

然而，挺郭派依舊早已蠢蠢欲動，力拱郭台銘儘早啟動總統競選模式。本刊調查，郭陣營近日已找好一間位於台北市建國北路的大型商業公關公司，準備替郭操盤選舉相關事宜，同時開始招兵馬買。不僅如此，由於郭的黨籍案已被宣告無效，挺郭派也再度向黨內拋出「非綠聯盟」的構想，即郭不需以國民黨籍身份參與初選，也納入前台北市長柯文哲等泛藍人士進入初選民調，而黨高層確實也收到相關訊息，但目前評估可行性並不高。

一名黨務人士表示，郭主張的「非綠聯盟」即是整合泛藍勢力一同進入初選，但問題是這與2004年的「連宋配」及2008年的國親合立委選舉不同，「國親聯盟」是包括區域及不分區立委都要共提，「總統跟立委選舉必須一起談，那這樣民眾黨有辦法掛國民黨入不分區嗎？或是國民黨有必要禮讓嗎？目前看起來機率都不大。」

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