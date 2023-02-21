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小芸有空嗎？　還原「陳宗彥喝花酒」始末

時任檢察總長黃世銘收到匿名檢舉花酒案後大為震怒，下令徹查，才引爆一連串案外案。

▲時任檢察總長黃世銘收到匿名檢舉花酒案後大為震怒，下令徹查，才引爆一連串案外案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

據本刊調查，這起案件緣起於2013年間，承辦檢察官林仲斌（現任高檢署檢察官）偵辦酒店業者王孝瑋等人涉嫌妨害風化案及衍生貪汙案，2013年1月8日晚間，專案小組監聽到退休警察王志鑫向酒店業者王孝瑋叫了5名陪酒小姐到北海KTV，林仲斌認為，酒店業者很可能透過退休警察性招待公務員，於是指揮檢察事務官及警察赴現場監控蒐證。

不料，專案小組到場，卻意外發現台南地檢署2名主任檢察官吳岳輝、李宗榮等人也到北海KTV續攤，檢事官陳能群及郭姓等員警立即向林仲斌報告，並取得林同意後，委請民間友人戴手錶型密錄器，喬裝成賣檳榔小販，進入包廂蒐證。吳岳輝等人進入KTV後，巧遇王志鑫找來5名小姐在隔壁包廂歡唱助興，王先到他們的包廂敬酒，事後吳岳輝與李宗榮禮貌性到王的包廂回敬，只待了10分鐘，此時喬裝的檳榔小販見機進入包廂偷拍蒐證。

林仲斌上簽分案偵辦陳宗彥，簽呈上有時任檢察長費玲玲蓋的甲章（通常是襄閱主任檢察官決行）。

▲林仲斌上簽分案偵辦陳宗彥，簽呈上有時任檢察長費玲玲蓋的甲章（通常是襄閱主任檢察官決行）。

郭姓員警隔天把在包廂內錄到吳岳輝等2名檢座的影音檔案送至南檢，林仲斌取得蒐證資料後，2月20日完成勘驗筆錄，但時任台南地檢署檢察長周章欽並未接獲報告，而是吳岳輝負責署內資安督導工作，誰透過單一窗口查詢都需經他檢視，沒想到吳岳輝發現有檢察官調取他和女兒的通聯紀錄，於是向檢察長報告，周章欽知悉後立即啟動行政調查，後來才知道是林仲斌在偵辦酒店業者的案外案。

花酒案承辦檢察官林仲斌因違法竊錄，一審遭判刑8個月。（翻攝《大愛新聞》）

▲花酒案承辦檢察官林仲斌因違法竊錄，一審遭判刑8個月。

周章欽指示一名主任負責行政調查後，認定2名主任檢察官是在合法的KTV巧遇友人，僅禮貌性敬酒，不久即離開包廂，故未擴大追究，但有口頭告誡吳岳輝等人交往要謹慎，不久適逢高層人事調動，周章欽在隔月獲時任法務部長曾勇夫欽點榮升法務部主祕。

巧合的是，相關偵辦案情只有林仲斌等少數人知悉，並在2月20日完成竊錄蒐證的勘驗筆錄，2013年3月15日，時任檢察總長黃世銘卻收到匿名檢舉信，直指吳岳輝等檢察官疑接受業者至有女陪侍的KTV飲宴。

陳宗彥疑接受性招待的LINE截圖，一句「小芸有空嗎」成為關鍵對話。（翻攝陳琬惠臉書）

▲陳宗彥疑接受性招待的LINE截圖，一句「小芸有空嗎」成為關鍵對話。

由於檢舉內容相當具體，包括人事時地等細節都有，明眼人一看就知是內部人士洩露，黃世銘即藉此痛斥周章欽輕縱，還將此案列為正己專案，並指示特偵組徹查到底，周章欽認為自己處置未有不妥，但擔心部長曾勇夫為難，還特地向部長請辭，但獲得慰留。

由於曾勇夫當年不但在馬英九擔任總統時，從最高檢被拉回入閣擔任法務部長，早在1993年5月，曾勇夫擔任嘉義地檢署檢察長任內，破獲市值超過100億元，號稱全台最大宗、全球第二大的海洛因毒品走私案，當時擔任法務部長的馬英九不但親臨記者會，後來還一路拔擢他升官，並公開誇曾勇夫「勇伯」，讓他名號在司法圈響叮噹。

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