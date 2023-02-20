錯過再等19年！他結婚4次為斬爛桃花　找到這尊帶扇土地婆助攻

▲佳冬鄉這間福德祠供奉土地公、土地婆，土地婆還拿著扇子 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉一間福德祠供奉土地公與土地婆，土地婆還佩帶扇子，傳說帶有抵禦外力、散去外患說法，1名有過4次婚姻的男子，為了斬斷爛桃花，經多番打聽，選擇在明(21)日、也就是農曆2月2日土地公在生日前，到該福德祠拜拜，祈求土地婆幫忙斬斷藕斷絲連的感情，過平靜生活。

全省各地，到處有土地公廟、福德祠，供奉土地公，但同時供奉土地公、土地婆者較少，尤其土地婆還拿著扇子更少，佳冬鄉有一間福德祠，就同時供奉土地公、土地婆，且土地婆又拿著扇子。

有民俗學家說，今年不僅19年1次的閏二月，又是農曆年1年內會遇到兩次立春的「雙頭春」，等於要經歷2個2月初2，帶有雙雙對對意思，容易帶桃花，佳冬這間福德祠的土地婆所配帶的扇子，可以搧斷桃花，免除感情的糾葛。

有1位結過4次婚的男子，不想再被桃花糾纏，打聽到這間福德祠的土地婆持有扇子，可以搧除爛桃花，因擔心明天農曆2月2日土地公生日，前來拜拜土地公及土地婆的信徒太多，不好意思說出斷桃花的心願，於題提前在20日準備供品先來到這間福德祠向土地公、土地婆拜拜外，也期盼土地婆斬斷這些糾纏的桃花，好好過生活。消息傳開，成為民眾茶餘飯後的話題。