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下波更低溫10℃↓！恐強烈冷氣團　228連假變天

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲今天雨區主要在桃園以北、東半部和恆春半島。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

228連假變天！中央氣象局觀測，今天（21日）清晨全台最低溫出現在桃園市楊梅的12.2度。氣象專家吳德榮提醒，周五起比這波略強的冷空氣逐漸南下，周六、周日部分縣市仍將出現10度以下低溫，有達「強烈大陸冷氣團」的機率，待持續觀察。

氣象局發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，這波冷氣團影響到周三清晨，雨區主要在桃園以北、東半部和恆春半島；周三白天到周四轉吹東風，雨區為東半部和北部山區；周五起另波冷氣團南下，北部、東半部降雨機率提高，整天有不定時短暫雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

趙竑說，這波冷空氣最低溫時間，預估在今晚到周三清晨，台南以北、宜蘭13-15度，其他地區16-17度；周三白天回溫，周四各地高溫可到20度以上，局部地區可能26、27度；周五氣溫再下降，最冷時間落在周六、周日附近，台南以北、宜蘭低溫12-14度，其他地區15-16度，冷空氣強度和這波比，預估是持平或稍強一些。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日至周三晨大陸冷氣團影響，今晚、周三晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫；周三白天起至周四冷空氣減弱，氣溫逐日回升，大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮提醒，周五起比這波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降，周六、周日北台再轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市仍將出現10度以下低溫，冷空氣的強度各國模式調整中，有達強烈大陸冷氣團的機率，待持續觀察。

吳德榮分析，下周一、下周二冷空氣減弱，氣溫逐日回升；周六大台北、東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；周日起至下周二北台亦轉乾，西半部晴、東半部偶有局部短暫雨的機率。

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