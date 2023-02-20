今晨10.3℃吹11級強風！下波冷空氣更強　228連假天氣曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（20日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的10.3度。氣象專家吳德榮提醒，周二晚、周三晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右，冷空氣有達大陸冷氣團標準的機率；周五起另一比這波略強的冷空氣逐漸南下，目前模擬強度為大陸冷氣團的機率高。另外，他也分析228連假天氣。

氣象局今晨對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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氣象局表示，今天東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部整天偏冷，其他地方早晚也冷，清晨中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地方在16到18度，白天北台灣氣溫回升不多，高溫只有16、17度，其他地方也轉涼些，中部、台南及花東約20到23度，只有高屏可以來25、26度；迎風面的桃園以北及東半部會有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日氣溫續降，北台轉冷，其他他區氣溫略降，大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；周二、周三大台北、東半部持續有局部短暫雨的機率，桃園以南多雲時晴；周二晚、周三晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右，冷空氣有達大陸冷氣團標準的機率。



吳德榮分析，周三白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升；周四西半部晴、東半部偶有局部短暫雨；周五起另一比這波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨氣溫降；周六、周日北台再轉冷，其他他區氣溫略降，目前模擬強度為大陸冷氣團的機率高，但模式調整中；下周一、下周二冷空氣減弱，氣溫逐日回升；周六大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴；周日到下周二西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。



吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，有熱帶擾動在菲律賓東方海面活動；最新各國系集模式的模擬路徑皆顯示，其在呂宋島東方北上打轉、減弱消散，故無論其是否發展成今年首颱？對台皆不具威脅。